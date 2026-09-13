Стана ясна причината за смъртта на легендата от "Джурасик парк"
Сам Нийл предпочиташе фермата пред холивудския блясък
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Сам Нийл предпочиташе фермата пред холивудския блясък
Сблъскваме се с нов субвариант
еленачето е било лекувано от пневмония
Оттегля ли се папа Франциск?
Лекарите още не дават ясни прогнози
Европейската комисия отменя спешно заседания
Защо половинката на футболиста влезе в болница
Лекарите заговориха за "синдром на белите дробове"
Донякъде е станало ясно какво се случва и какво може да дойде от Китай
Колко опасен е?
С почти еднакви симптоми са
Аржентина първа би алармата
Тя може да бъде тиха, без симптоми, но да предизвика големи поражения
Американски учени твърдят, че е възможно да съществува неизвестен досега тип коронавирус
Тя е хоспитализирана с пневмония, предизвикана от новия коронавирус
Доайенът на италианската политика обаче остава в добро състояние на духа
Нурмагомедов старши е хоспитализиран в болница с пневмония
Тя си отиде на 86 години от пневмония
61-годишен мъж е починал от пневмония в централния китайски град Ухан
Тази година от грип боледуват по-малко хора, но в по-голяма степен получават усложнения...