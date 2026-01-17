Радка Аргирова бие аларма! Грипът носи голяма опасност

В разгара на зимния сезон областите Варна и Добрич вече обявиха грипна епидемия, а още пет са на прага на това решение. Вирусологът проф. Радка Аргирова обясни пред Нова тв, че се сблъскваме с нов субвариант на грипа. Тя подчерта, че при него „вирусът по-лесно навлиза и обхваща по-голям брой клетки“, като специфичното е, че той „напада не само клетките на горните дихателни пътища, но и малко по-надолу - белите дробове и алвеолите“. Именно това е причината за необичайно бързото развитие на пневмонии.

Въпреки че актуалният субвариант е изолиран в САЩ едва през юли и не е включен в тазгодишната ваксина, вирусологът успокои, че тя остава ефективна. „Антителата, които се изработват срещу вече установената формула, се оказват около 75% ефективни и срещу новия вариант“, каза тя. Проф. Аргирова препоръча антивирусните препарати да се приемат и профилактично от останалите членове на домакинството, тъй като те имат директно действие върху компонентите на вируса.

Относно рисковите групи, тя посочи не само възрастните с хронични заболявания, но и децата и юношите, на около 7-16 г., които са основни разпространители. Вирусологът коментира и първите случаи на чикунгуня у нас, определяйки ги като симптом за глобалното затопляне. „Това е признак, който е много съществен за климатичните промени в света“, каза тя и призова колегите си лекари винаги „да се мисли за това“, за да не остават подобни заболявания недиагностицирани.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com