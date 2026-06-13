Радка Аргирова бие аларма! Грипът носи голяма опасност
Сблъскваме се с нов субвариант
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Сблъскваме се с нов субвариант
Отново е време за повишено внимание: вирусите се активизират, а здравните власти подготвят мерки за защита
Говори проф. Радка Аргирова
Нови наблюдения показват възможен път на заразяване от птичи грип
Тази година се възстановява равновесието между респираторните вируси
България се е разминала с национална грипна епидемия, поне засега няма да има такава
Важно е бързото самоизолиране и още в началото на симптомите да започнат да се приемат медикаменти, каза медикът
Какво реши да прави кабинетът
Проф. Радка Аргирова прогнозира след седмица да започне спад на хората, които са настанени с Covid-19 в болница
Не ме изкушава да бъда здравен министър и не са ми предлагали, каза тя
Два нови варианта на Омикрон ще ни мъчат наесен
До края на тази седмица ще имаме сериозно понижение на броя на зболелите, смята проф. Радка Аргирова
Колко пари ви плащат, за да говорите лъжи, питат учители ваксиниращите
Намираме се в началото на учебната година и този факт иска специално внимание
Според проф. Радка Аргирова болните търсят лекарска помощ много късно
Трябва да се обърне специално внимание на това кой ще влезе с урните в болничните заведения
Не става дума за нов щам на коронавируса, категорична е проф. Аргирова
Проф. Радка Аргирова прогнозира удължаване на карантината
Много бързо може да се възстанови производството му