Удрят ни две опашки на Ковид! Проф. Радка Аргирова със съвети

Според вирусолога проф. Радка Аргирова, в България започва нова вълна на Covid-19, като заразяването вече нараства сред хората над 65 години и тези с хронични заболявания. Но този път има и два нови варианта на вируса, които се разпространяват бързо – „Нимбус“ и „Стратус“.

Какви са симптомите?

„Новите варианти са част от семейството на Омикрон, но се държат различно“, обясни проф. Аргирова в интервю за БНР.

Хората, които се заразяват, най-често съобщават за:

остра болка в гърлото;

затруднено дишане;

втрисане;

много силна отпадналост, която продължава с дни.

„Симптомите може да изглеждат като обикновен вирус, но протичат по-тежко при възрастните и хората с хронични заболявания“, предупреди тя.

Какви ваксини ще има?

По думите на проф. Аргирова, у нас скоро ще бъдат доставени нови ваксини срещу Covid-19, които ще бъдат разпределени чрез РЗИ.

Приоритет ще имат:

възрастните хора;

хронично болните;

но и всеки желаещ ще може да се ваксинира доброволно.

До средата на октомври се очакват и грипните ваксини по Националната програма. Според специалистите, най-добре е между двете ваксини да има поне 14-дневен интервал, за да има ефект и да не се претоварва организмът.

Какво да очакваме от октомври?

С настъпването на есента започва сезонът на вирусите. И ако през септември все още е относително спокойно, то от октомври нататък грипът, коронавирусът и различни респираторни вируси ще започнат да се разпространяват активно.

„Сезонният пик се очаква да бъде през ноември – декември, но сега е моментът да се подготвим“, коментира проф. Аргирова.

Какво можем да направим още сега?

Следете симптомите – при внезапна отпадналост, болки в гърлото и втрисане не отлагайте консултация с лекар;

Обърнете внимание на близките си възрастни хора – те са най-уязвими;

Планирайте ваксинация – консултирайте се с личния лекар за подходящото време и тип ваксина;

Спазвайте лична хигиена – редовно миене на ръце и проветряване остават най-простите, но ефективни мерки;

При възможност – избягвайте претъпкани затворени пространства, особено при влошаване на епидемичната обстановка.

Проф. Радка Аргирова призова:

„Вирусите няма да ни подминат, но имаме достатъчно опит и инструменти, за да се предпазим. Най-важното е да не подценяваме симптомите и да действаме навреме.“

