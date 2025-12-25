Колко алкохол е "безопасен" по празниците

С настъпването на празничния сезон е неизбежно да си помислим за чаша шампанско в чест на Новата година, за чаша греяно вино, с която да се стоплим на коледните базари, или за халба бира, с която да вдигнем тост със стари приятели.

Но вечният въпрос остава: колко трябва да пием? И вредна ли е за здравето ни от време на време изпитата напитка?

Световната здравна организация (СЗО) заявява, че когато става въпрос за алкохол, не съществува безопасно ниво на консумация.

Здравната агенция е класифицирала алкохола като канцероген от група 1 — най-високата рискова категория, в която попадат още азбестът, радиацията и тютюнът. Според СЗО ЕС е подрегионът с най-висока консумация на алкохол в света, а ракът вече е водещата причина за смърт. През 2023 година средната годишна консумация на алкохол на човек в страните от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) е възлизала на 8,5 литра чист алкохол.

В Латвия, Португалия и Румъния консумацията е надхвърлила 11,5 литра годишно, като близо една трета от държавите са отчели потребление от 10 литра или повече на човек.

„Европейският регион на СЗО не може да си позволи илюзията, че консумацията на алкохол е безвредна“, заяви Гундо Вайлер, директор по превенция и насърчаване на здравето в СЗО.

Въпреки това не всички експерти са единодушни с тези оценки.

Скорошно проучване на Американската кардиологична асоциация (AHA) сочи, че леката консумация на алкохол не представлява риск за коронарна болест на сърцето, инсулт или сърдечна недостатъчност. В изследването дори се посочва, че ниските количества алкохол могат да намалят риска от коронарна артериална болест, предава БГНЕС.

В същото време Американската кардиологична асоциация подчертава: „Ако не пиете алкохол, не започвайте. Ако изберете да пиете, ограничавайте количеството.“

Организацията допълва, че макар някои изследвания да показват липса на ефект или дори намален риск от сърдечни заболявания и инсулт при умерена консумация, съвкупността от всички налични доказателства не подкрепя ползи за общото население.

„Всъщност при някои хора дори една до две напитки дневно могат да повишат кръвното налягане“, се казва още в заключението, като AHA подчертава, че не препоръчва на никого да пие алкохол с цел подобряване на здравето.

Колко алкохол е „безопасен“?

Докато експертите са единодушни, че прекомерната консумация на алкохол вреди на организма, няма съгласие какво количество, ако изобщо има такова, може да се счита за „нискорисково“.

Здравната служба на Ирландия (Health Service Executive – HSE), която отговаря за общественото здраве в страната, посочва в своите насоки, че жените не бива да консумират повече от 11 стандартни напитки седмично, а мъжете — не повече от 17.

Според организацията стандартна напитка е тази, която съдържа 10 грама чист алкохол. Това може да бъде чаша вино от 100 милилитра или половин чаша сайдер или бира. Ирландските здравни власти препоръчват напитките да се разпределят през седмицата, да има поне два до три дни без алкохол и да се избягва консумацията на повече от шест напитки в рамките на един повод.

В Естония и Полша границата е определена на 40 грама алкохол дневно за мъжете — еквивалент на четири малки бири — и 20 грама за жените.

Испанското министерство на здравеопазването е по-предпазливо и препоръчва не повече от 10 грама алкохол дневно за жените, което се равнява на една малка доза, половин чаша вино или малка бира. За мъжете допустимото количество е двойно по-голямо.

Латвия и Литва отиват още по-далеч, като съветват изобщо да се избягва консумацията на алкохол.

