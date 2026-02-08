Здраве

Известен наш лекар плаши с още зарази до края на зимата

Ковид, RSV и бактериални инфекции чакат реда си

Иван Ангелов

След отшумяването на грипната вълна България е изправена пред риск от нова поредица от инфекции, които могат да натоварят здравната система в следващите седмици. За това предупреди пред Нова телевизия известният медик д-р Гергана Николова, която очерта сценарий на последователно навлизане на различни вируси и бактериални заболявания.

„Може би ще има още грип, ще дойде и ковид, ще дойдат респираторно-синцитиалните вируси, ще дойдат и бактериалните инфекции. Това е цикъл, който всяка година наблюдаваме – преминаваме от едно към друго”, заяви д-р Николова, като подчерта, че рискът от нови усложнения не бива да се подценява.

Според нея ключовият проблем остава липсата на адекватна държавна политика по отношение на профилактиката, особено при децата. Тя постави под съмнение отказа на институциите да инвестират в назални противогрипни ваксини за най-малките.

„Не мога да разбера защо на държавата ѝ е скъпо да даде пари за една назална ваксина за децата, поне до 7-годишна възраст”, каза Николова и отправи директен въпрос към вземащите решения.

„Здравето и животът на децата не са ли по-скъпи за нашата държава? Не си ли заслужава тя да инвестира в превенция, след като бяха отпуснати милиони за антибиотици? Парите за ваксини ще бъдат в пъти по-малко”, заяви тя. По думите ѝ включването на ваксините в препоръчителния списък би позволило планиране, по-добър обхват и реална защита на рисковите групи.

„Всяко нещо, което е в препоръчителния календар, е безплатно. Това означава, че държавата може да изчисли нуждите и да действа навреме, вместо да гаси пожари”, подчерта д-р Николова.

Освен инфекциозните рискове тя коментира и друг тревожен проблем – разкритията за поставени камери в гинекологични кабинети. По думите ѝ подобна практика е абсолютно недопустима и представлява сериозно нарушение на правата на пациентите.

„Недопустимо е да има камери там, където пациентът се съблича и споделя най-интимните си проблеми. Камера може да има в чакалнята, но не и в лекарския кабинет”, заяви категорично д-р Николова.

Според нея и двата проблема – инфекциозните заплахи и нарушаването на пациентските права – показват липса на системно мислене и нужда от спешни решения, преди последствията да станат още по-тежки.

