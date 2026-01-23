Грипът настъпва, болниците се пълнят с деца

Броят на болните от грип и остри респираторни заболявания в страната продължава да нараства, като тенденцията вече засяга все повече области. В Пловдив заболеваемостта все още е под епидемиологичните прагове, но здравните власти предупреждават, че ситуацията се развива динамично и изисква повишено внимание, особено при децата и хората с хронични заболявания, съобщава БНТ.

Децата са най-засегнати, спешните кабинети се пълнят

Заболеваемостта в момента е около 160 на 10 хиляди души, като най-тежко засегната остава групата на децата до 14-годишна възраст. Данните от УМБАЛ Свети Георги в Пловдив са особено тревожни – 9 от 10 деца, преминали през спешния кабинет, са с доказан грип. При хората над 65 години картината засега е по-благоприятна, но специалистите предупреждават, че това не означава липса на риск.

Ваксинацията при възрастните помага, при децата изостава

„Към момента е трудно да се каже дали по-ниската заболеваемост при лицата над 65 години се дължи изцяло на ваксинацията, но е много вероятно“, обясни доц. д-р Християна Бацелова, епидемиолог в УМБАЛ Свети Георги. По думите ѝ в България действа програма за безплатна противогрипна ваксинация за тази възрастова група и значителна част от хората се възползват от нея вече пореден сезон.

При децата обаче ваксинационният обхват остава нисък. „Надяваме се да имаме и програма за безплатна ваксинация на децата поне до 7-годишна възраст, защото те са супер разпространители на грип и заразяват по-възрастните си близки“, подчерта Бацелова. Тя добави, че ваксинацията при децата има не само здравен, но и сериозен икономически ефект за обществото.

Не е късно за ваксина и самолечението крие риск

Епидемиолозите са категорични, че все още не е късно за противогрипна ваксинация. „Ваксината може да се постави и през януари, февруари, дори и през март, стига да има налични дози“, посочи доц. Бацелова и уточни, че на места все още има ваксини.

Специалистите обаче предупреждават да не се прибягва до самолечение. Медикаменти за понижаване на температурата могат да се приемат, но при нужда от антивирусно лечение или антибиотик консултацията с лекар е задължителна. Особено внимание трябва да проявят хората с хронични заболявания – белодробни, сърдечно-съдови, диабет, хронична бъбречна недостатъчност. „При първите симптоми е добре да се свържат с личния си лекар, защото вирусът може бързо да доведе до обостряне на хроничното заболяване“, предупреди Бацелова.

Тя допълни, че и при децата реакцията трябва да е бърза, тъй като клиничната картина може да се промени за часове и да се стигне до хоспитализация. В понеделник предстои заседание на областния щаб в Пловдив, който ще реши дали през следващата седмица в града ще бъдат въведени допълнителни противоепидемични мерки.

