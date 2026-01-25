Какви зарази върлуват в София в момента

През изминалата седмица в София са отчетени множество случаи на грип, но паралелно с това циркулират и COVID-19, както и аденовируси. В определени дни е регистриран дори пик при някои от тях. Това показват резултатите от епидемиологията, базирана на анализ на отпадните води, обясни д-р Сергей Иванов пред Нова телевизия.

Според д-р Иванов този метод позволява да се проследи реалното разпространение на вирусите в даден град, независимо дали хората търсят медицинска помощ или се тестват. Отпадните води се обработват до минимално количество проба, в която се търси наличие и концентрация на различни вируси. Когато количеството на даден вирус започне да нараства, това е ясен сигнал, че в общността се развива епидемичен процес.

Изследванията в България обхващат няколко големи града - София, Пловдив, Бургас и Варна, а през зимния сезон към наблюдаваните точки се добавя и Банско заради засиления туристически поток. По този начин се получава картина не само за моментното състояние, но и за тенденциите в разпространението на вирусите.

По думите на д-р Иванов в момента масовата заболеваемост в София не се дължи толкова на класическия грип, колкото на парагрипни вируси, аденовируси и норовируси. Грипът засега се „разминава“ с по-високи епидемиологични стойности, а вирусите, които доминират, обикновено протичат по-леко и с по-кратка продължителност на симптомите.

Въпреки това специалистът подчерта, че комбинацията от няколко различни вируса, циркулиращи едновременно, създава усещане за масово боледуване в града. Данните от отпадните води показват именно този скрит фон - вирусен натиск, който не винаги личи в официалната статистика, но се усеща осезаемо сред хората.

