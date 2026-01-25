Доц. Мангъров разби официалната версия за грипа

Повече от половината пациенти в болниците в момента са с грип, но голяма част от тях изобщо не са за хоспитализиране. Деца с температура или повръщане масово се приемат в лечебни заведения не защото състоянието им го налага, а защото системата го позволява и дори насърчава. Антибиотици се изписват твърде рано, а противогрипни лекарства често водят до нов проблем - повръщане и последващо вкарване в болница.

Грипът в момента - обичайна сезонна картина

Според доц. Атанас Мангъров сегашната грипна вълна не се различава съществено от типичната за този период на годината. По думите му фактът, че повече от половината болни в болниците са с грип, сам по себе си не означава криза, а нормална сезонна динамика. Проблемът, според него, е не в броя на заболелите, а в начина, по който здравната система реагира на тези случаи.

Мангъров подчерта пред Нова телевизия, че в момента е изключително лесно човек да бъде приет в болница, дори когато няма сериозни медицински основания за това. По думите му болничният прием често се превръща в първа, а не в последна мярка, което води до изкуствено завишаване на броя на хоспитализираните.

Децата и болниците - удобство вместо медицинска необходимост

Инфекционистът обърна специално внимание на детските хоспитализации, които според него често се случват по линия на удобството, а не на реалната нужда. Всяко дете с температура или повръщане лесно може да бъде прието, особено когато родителят е притеснен или няма възможност да се справя с грижите у дома.

Мангъров посочи, че това не е изолиран български феномен, а модел, заложен в самата организация на системата. Така отговорността за лечението се прехвърля бързо от семейството и личния лекар към болницата, без задълбочена преценка дали това действително е необходимо.

Кога хоспитализацията е наистина оправдана

По думите на специалиста родителите трябва да се ръководят не толкова от цифрата на температурата, колкото от общото състояние на детето. Истинска тревога има, когато детето е отпаднало до степен да не реагира, лежи без сили, гледа в една точка или главата му се люшка.

Той подчерта, че това са драматични състояния, които налагат незабавна медицинска намеса, но в практиката често в болница попадат деца без подобни симптоми. В резултат след два или три дни родителите сами настояват за изписване, след като разберат, че лечението може да продължи спокойно вкъщи.

Антибиотици - защо масово се изписват погрешно

Мангъров беше категоричен, че по-голямата част от грипните и респираторните инфекции са вирусни и протичат като самоограничаващи се заболявания. Обичайната им продължителност е между 7 и 10 дни и в този период антибиотиците нямат място.

Бактериалните усложнения, които наистина изискват антибиотично лечение, се появяват значително по-късно - след шестия или осмия ден. По думите му вероятността това да се случи е около едно към десет, което означава, че в повечето случаи антибиотик изобщо не е необходим. Назначаването му още на втория или третия ден според него е признак за неправилна медицинска логика.

Противогрипните лекарства - малка полза, реални рискове

Инфекционистът постави под съмнение и масовата употреба на противогрипни препарати, които според него се възприемат като универсално решение. В действителност те скъсяват боледуването средно с около 24 часа, което той определи като минимален ефект.

Освен това тези медикаменти често дразнят стомаха, особено при деца, което води до повръщане. Именно това, по думите му, често става пряк повод детето да бъде прието в болница, вместо състоянието му да се подобри.

Грипната ваканция - мярка с ограничен ефект

По темата за грипната ваканция Мангъров изрази по-умерена позиция. Според него за да се върне едно дете на училище или детска градина, е важно поне два дни да е без температура. В този смисъл допълнителни почивни дни могат да имат положителен ефект, ако наистина се използват за възстановяване у дома.

Той обаче отбеляза, че на практика много деца не остават вкъщи, а се събират с връстници на други места, което значително намалява ефективността на подобни мерки и не спира разпространението на вируса.

