Доц. Мангъров разби официалната версия за грипа
Инфекционистът оспорва масовите хоспитализации и лечението с антибиотици
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Инфекционистът оспорва масовите хоспитализации и лечението с антибиотици
Повече от 12 000 учители и родители подкрепят пауза в учебния процес
Най-висока е заболяемостта между 5-14 г. и 0-4 г.
В момента рекордьор по заболели от грип са в София-област
От днес са въведени противоепидемични мерки и в Пазарджик
На крачка от епидемия са няколко области
Сега разпространението на грипа е най-застъпено при децата
От МОН съветват при удължаване на грипната ваканция да се търсят варианти за обучение по интернет от къщи
Двайсет и пет души от областта са поставени под медицинско наблюдение заради коронавируса
Продължават да са празни класните стаи в Бургас, Перник и Шумен
Причината е грипният вирус тип Б.
Засега е в района на Пловдив и Раковски
В 6 области учебните занятия са частично преустановени
Броят на заболелите от грип и ОРЗ се е увеличил почти двойно
Ваканцията за учениците е за периода 21-23 януари, детските градини продължават работа при повишен епидемичен контрол
Четиридневна грипна ваканция е обявена за училищата в Старозагорско, съобщи доктор Златина Нанева, шеф на районната здравна инспекция (РЗИ). Ваканцият...
Грипна ваканция е обявена в Пловдив от вторник, 9 февруари. Това обяви кметът на града Иван Тотев. И уточни, че тя ще важи до края на седмицата. Детс...
Пет училища в страната са в грипна ваканция. Причината е висока заболеваемост сред учениците, съобщиха от пресцентъра на Министерството на образование...
Варна. Учениците от Варна и областта са на училище идния понеделник. Грипната ваканция, в която излязоха на 27 януари, ще бъде удължена до 6 февруари...
Очаква се до дни епидемии в още 4 области и София Грипът продължава да набира инерция. Въпреки че епидемията вече беше обявена в пет области Бургас,...