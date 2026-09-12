Всичко за Грипна Ваканция

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Грипна ваканция в Пловдив

Грипна ваканция в Пловдив

Грипна ваканция е обявена в Пловдив от вторник, 9 февруари. Това обяви кметът на града Иван Тотев. И уточни, че тя ще важи до края на седмицата. Детс...

08 февруари | 11:14
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