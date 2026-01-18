Искат удължаване на ваканцията за учениците заради грипа

Удължаване на междусрочната ваканция заради нарастващите случаи на грип предлагат от Синдикат Образование. Идеята е еднодневната ваканция да бъде разширена с още четири дни - от 3 до 6 февруари 2026 г., което на практика ще оформи период от девет последователни дни без присъствен учебен процес и активни контакти между ученици и учители.

От синдиката посочват, че мярката цели рязко ограничаване на разпространението на вирусни инфекции в училищата в момент, когато заболеваемостта расте, а редица региони са на прага на грипна епидемия. Според тях прекъсването на интензивния контакт в класните стаи е по-ефективно и по-малко травматично решение от масовото преминаване към дистанционно обучение.

Предложението се базира на национално изследване, проведено от синдиката сред учители и родители. В допитването са участвали над 12 000 души, като анкетите са реализирани както онлайн, така и чрез интервюта „лице в лице“. Данните показват ясно настроение срещу автоматичното въвеждане на онлайн обучение при висока заболеваемост.

Над половината от анкетираните - 51,3% - смятат, че не бива да се преминава към дистанционно обучение дори при заболеваемост над 30%. Според тях подобно решение е прибързано и насилствено, особено ако се налага при отсъствие до 50% от учениците и учителите. Други 43,8% приемат, че онлайн обучение е допустимо едва при значително по-висок процент отсъстващи.

Най-категоричният резултат обаче е по темата за ваканцията – 97,2% от участвалите в проучването подкрепят удължаването на междусрочната почивка заради усложняващата се епидемиологична обстановка. Само 1,7% изразяват несъгласие с подобна мярка, което според синдиката е ясен сигнал към Министерство на образованието и науката за спешна реакция.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com