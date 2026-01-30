Опасен вирус се завръща! Здравни работници заразени, границите нащрек

Здравните власти в няколко азиатски държави въведоха допълнителни проверки по летищата след потвърждение за нови случаи на заразяване с вируса Нипа в Индия. Мерките са насочени основно към пътници, пристигащи от засегнати райони, с цел да се предотврати евентуално трансгранично разпространение на инфекцията.

Случаите са регистрирани в края на декември в щата Западен Бенгал, като по данни на индийските власти заразените са здравни работници, настанени за лечение в болница. Министерството на здравеопазването на Индия съобщи, че са идентифицирани и поставени под наблюдение 196 контактни лица. До момента всички тестове са отрицателни и няма данни за нови огнища.

Вирусът Нипа е зоонозна инфекция, която се предава основно от плодоядни прилепи и животни като свине, а при близък контакт е възможно и предаване от човек на човек. Заболяването не е ново, но остава сред най-опасните вирусни инфекции заради високата си смъртност и тежките усложнения.

„Следим ежедневно информацията по темата“, заяви пред НоваНюз вирусологът проф. Радка Аргирова. По думите ѝ вирусът е изолиран за първи път през 1994 г. и оттогава е причинявал няколко локални епидемии в Югоизточна Азия. Предаването става по въздушно-капков път, както и чрез директен контакт, макар че заразяването не е лесно.

Според проф. Аргирова вирусът навлиза през дихателните пътища, след което може да достигне кръвта и мозъка. Именно това обяснява високата смъртност, свързана с менингити и енцефалити. Дори при асимптомно протичане са възможни дългосрочни последици.

„Особено тревожно е, че тежки усложнения могат да се появят 12-15 месеца след прекарано заболяване – когнитивни нарушения, проблеми с паметта, гърчове и двигателни смущения“, предупреди тя.

Към момента ваксина срещу вируса Нипа няма, но Световната здравна организация е възложила ускорена разработка. Като ефективни предпазни мерки експертите посочват носенето на маски и стриктната лична хигиена, включително редовно миене на ръцете.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com