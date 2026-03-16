Стартира програмата "Да пораснем изправени"

Стартира от днес програмата „Да пораснем изправени“, разработена от ортопеди, педиатри и кинезитерапевти и има за цел да идентифицира и предотврати често срещани, но силно подценявани здравословни проблеми сред подрастващите. Столична община, дирекция „Образование“, стартира изпълнението на Общинската програма, приета от Столичния общински съвет, която се реализира съвместно с лекари от СБАЛ по ортопедия „Проф. Бойчо Бойчев“, Асоциацията на физиотерапевтите в България, Лайънс клуб София „Св. Архангел Михаил“ и Лайънс клуб София „Св. Иван Рилски“, с подкрепата на Българската ортопедична и травматологична асоциация.

Програмата е напълно безплатна за учениците и училищата в столичните общински училища. Над 120 специалисти ще преглеждат децата в удобно време съобразено за всяко училище, като момичета и момчетата ще се обследват отделно. Прегледите за ученици на възраст от 11 до 13 години (V и VI клас). Каним всички училища, които все още не са подали заявление, да го направят, като вече над 75 училища са включени в скрининга.. Прегледите ще бъдат насочени към ранно установяване на:

· гръбначни изкривявания (сколиоза, кифоза, неправилна стойка);

· деформации на гръдния кош;

· плоскостъпие и други деформации на ходилата;

· скъсени ахилесови сухожилия;

· наднормено тегло и затлъстяване

Основната цел на програмата е подобряване на здравния статус и физическото развитие на децата в училищна възраст чрез ранно откриване, превенция и насоки за терапевтично поведение при скелетни деформации и наднормено тегло. В дългосрочен план инициативата цели създаването на устойчива скринингова програма, която да се провежда регулярно в училищата.

Неправилната стойка, гръбначните изкривявания и наднорменото тегло са все по-често срещани проблеми сред децата в съвременното ежедневие. Ранната диагностика и навременното предприемане на мерки са ключови за предотвратяване на задълбочаването на тези състояния и за постигане на по-добри здравни резултати.

Инициативата се финансира съвместно от Столична община, Лайънс клуб София „Св. Иван Рилски“ и Лайънс клуб София „Св. Архангел Михаил“ и е напълно безплатна за всички деца.

Родителите, които желаят детето им да бъде включено в скрининговото обследване, е необходимо само да попълнят информирано съгласие, подадено от учителите или онлайн, като сроковете са удължени до деня на прегледа, деца няма да бъдат върнати. но единственото условие е училището да подаде заявление за включване в инициативата.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com