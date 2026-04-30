Отвъд тежката диагноза! Подкрепяща комуникация в неонатологичните отделения

Фондация „Нашите недоносени деца“ стартира програма, насочена към една от най-чувствителните теми в здравеопазването – съобщаването на трудни новини и подкрепата на родители в състояние на шок, страх и несигурност. „Трудните разговори: Между диагнозата и семейството. Комуникация в условия на стрес“ е темата на серията от обучения, насочени към здравни специалисти. Целта им е медицинските екипи да усвоят умения, които да им помагат в моментите, когато трябва да се съобщава трудна информация или тежка диагноза. Както и да се подобри общуването с родителите, които преминават през кризисна ситуация, свързана с тяхното дете, чрез ясна, съпричастна и отворена комуникация.

Програмата се реализира в три последователни обучителни кръга. Първият включва присъствено обучение в болнична среда с практическа работа и упражнения. Вторият, планиран за септември, надгражда с работа по конкретни казуси и въпроси от ежедневната практика. Третият, планиран за ноември, е заключителна онлайн среща за споделяне на опит, обратна връзка и обсъждане на последващи нужди от подкрепа.

Първото обучение по програмата се проведе в УМБАЛ „Проф. д-р Ст. Киркович“ и събра 22 лекари и медицински специалисти, които работят с новородени и техните семейства в една от най-големите неонатологии в България, както и медици от други лечебни заведения в града. През идните месеци предстоят срещи в Пазарджик и Сливен, а от Фондацията се надяват да достигнат и до специалисти в още повече градове в страната.

„С работата си от години сме свързващо звено между семействата, медицинските екипи, специалистите и институциите за един по- цялостен и координиран подход към подкрепата на недоносените бебета и техните семейства. Стараем се да бъдем гласът на родителите на малки герои, но също така и на специалистите, които всеки ден са до тях и се борят за тяхното оцеляване. Всеки ден в работата си виждаме колко голямо е значението, което имат думите в най-трудните моменти. Затова създадохме тази програма – за да направим комуникацията по-човечна, подкрепяща и даваща опора, когато семействата имат най-голяма нужда от нея.”, споделя Моника Златанова, член на Управителния съвет на Фондация „Нашите недоносени деца“.

Обучителната програма е разработена от Фондация „Нашите недоносени деца“ в отговор на нуждата от подкрепа в ситуации на високо емоционално натоварване, когато диагнозата, страхът и несигурността поставят родителите и медицинските екипи под силно напрежение. Водещ на обучението е Инна Бранева, утвърден психолог и психотерапевт с дългогодишна лекторска практика в социалната, образователната и медицинската сфера.

По време на обучението лекарите и медицинските специалисти получават практически съвети относно съобщаването на трудна информация, подкрепата на родители в състояние на стрес и травма, справянето със силни емоции и агресия, изграждането на професионални граници и превенцията на бърнаут. Тези знания са особено ценни за тях и за работата им като се има предвид липсата на обучение по комуникация в медицинските университети в България. Подобно обучение помага на лекарите да „превеждат“ медицината на езика на емпатията, улеснява общуването, изгражда доверие, намалява грешките и подобрява работната атмосфера за целия екип.

Добрата комуникация е от ключово значение и за родителите не само по време на болничния престой, но и при срещите със специалисти. В трудни моменти правилно подбраните думи от страна на медицинския персонал могат да помогнат на семейството да премине през процеса на загуба или приемане на усложнение или увреждане по по-здравословен начин. Лошата комуникация от своя страна, е сочена като една от основните причини за посттравматично стресово разстройство при родителите на недоносени деца.

„В изключително деликатния и понякога сложен момент на среща на детето с неговата майка, думите на специалистите, медиците, могат да дадат надежда. Или да откраднат надежда. Да свържат, или да направят връзката много по-трудна. Да подкрепят, или внушат вина и срам. В този процес участниците са трима - медик, дете, родители. Всеки един е изключително важен, и всеки един е уязвим в своите чувства. Затова грижата и за тримата е еднакво важна. Особено в работата на медиците-неонатолози, работещи в интензивно отделение, с тежкото физическо и емоционално страдание, рискът от преживеният всекидневно стрес и неговото влияние върху тяхното здраве е съществен”, коментира Инна Бранева.

В България темата за комуникацията в трудни моменти все още не е достатъчно застъпена в медицинското образование, въпреки че подобни разговори са неизменна част от ежедневната практика. Предизвикателствата в комуникацията в такива моменти могат да се отразят върху доверието между родители и медицински екипи, както и върху начина, по който семействата преживяват диагнозата и последващия процес. Специалистите посочват, че именно преживяването около комуникацията е сред факторите, които могат да повлияят на дългосрочното емоционално състояние на родителите.

„Никога няма да забравя думите, които чух за тримесечното си бебе. Да се подготвя, че детето ми никога няма да проходи и да се развива като останалите. Тези думи оставиха дълбок отпечатък у мен и отекват в съзнанието ми дори сега, когато детето ми вече отдавна не е бебе, а е почти на прага на пълнолетието. И макар прогнозите да не се сбъднаха, всичко това ми донесе много страхове и в голяма степен беляза цялостното ми отношение и подход към детето ми, което ни коства години терапия”, споделя А.М., чието дете е родено в началото на осмия месец.

Тази кампания е част от мисията на Фондация „Нашите недоносени деца“ да подкрепя най-малките герои, техните семейства и медицинските специалисти, чрез полезни инициативи, знания и устойчиви решения в неонатологичната грижа. Обученията се осъществяват благодарение на подкрепата на партньори и от Фондацията се надяват с помощта на дарители тя да продължи да разширява обхвата си. Всеки, който желае да даде принос за дейността на Фондация „Нашите недоносени деца“, може да го направи чрез дарение на сайта на организацията или чрез SMS с текст DMS BEBE на номер 17777.

За Фондация „Нашите недоносени деца“

Фондация „Нашите недоносени деца“ е създадена през 2012 г. от родители за родители – от майки, преминали през преждевременно раждане. Повече от десетилетие организацията работи с мисията всяко недоносено бебе в България да получи най-добрата и съвременна грижа, а семействата му – навременна, професионална и човешка подкрепа. Рамо до рамо с лекари и специалисти от неонатологичните отделения в цялата страна, в сътрудничество с международни организации и експерти в областта на ранното детско развитие, Фондацията развива програми и инициативи за устойчиво подобряване на грижата за преждевременно родените деца и техните семейства.

