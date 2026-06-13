Кой иска да живее вечно? Тестовете започнаха

През 1986 г. легендарният вокалист на Queen Фреди Меркюри задава въпроса: „Кой иска да живее вечно?“. Почти 40 години по-късно учени правят първа реална стъпка към това амбициозно бъдеще.

Американската компания за дълголетие Life Biosciences обяви, че за първи път е приложила експериментално лекарство върху човек с цел да обърне процесите на стареене на клетъчно ниво.

Препаратът, наречен ER-100, е инжектиран в окото на пациент, страдащ от глаукома – заболяване, което уврежда зрителния нерв и постепенно води до загуба на зрението.

Целта на лечението е не просто да забави увреждането, а да върне клетките към по-младо състояние чрез процес, известен като клетъчно препрограмиране.

Как работи технологията?



Основата на откритието е поставена още през 2007 г. от японския учен Shinya Yamanaka. Той открива четири гена, активни в ранното ембрионално развитие, които по-късно стават известни като „факторите на Яманака“.

Експериментите му показват, че старите клетки могат да бъдат върнати назад във времето и да придобият характеристики на млади клетки.

По-късни изследвания установяват, че използването на трите най-важни гена от тази група позволява клетките да се подмладят, без да губят напълно функциите си.

Именно върху тази технология се базира ER-100.

Лекарството е насочено към невроните в зрителния нерв – клетки, които с възрастта губят способността си да се възстановяват. Чрез промяна на генната им активност учените се надяват да „рестартират“ клетките и да ги направят по-млади и по-функционални.

Първи тест върху човек

Компанията не разкрива подробности за пациента, но според регистрите на Националната медицинска библиотека на САЩ изпитването е започнало през март.

През следващите шест месеца учените ще наблюдават внимателно дали терапията води до подобрение и дали предизвиква странични ефекти.

Пациентът ще приема и антибиотик, който действа като своеобразен „ключ“ за включване и изключване на процеса на препрограмиране. Ако лечението бъде прекратено, ефектът също спира.

Клиники в Бостън, Ню Йорк, Лос Анджелис и Чарлстън вече набират доброволци за изпитването, в което се очаква да участват 20 души.

Има ли рискове?

При експерименти с мишки през 2012 г. са наблюдавани тератоми – необичайни тумори, съдържащи тъкани като коса, кожа и дори зъби.

Затова специалистите подчертават, че технологията все още е в много ранен етап и ще са необходими години изследвания, преди да се разбере дали тя действително може безопасно да забавя или обръща стареенето при хората.

Засега учените са направили първата стъпка. Дали тя ще доведе до революция в медицината или ще остане само обещаваща идея, предстои да стане ясно през следващите години.

Превод: GlasNews.bg

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