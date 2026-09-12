Кой иска да живее вечно? Тестовете започнаха
Изпитват процес, известен като клетъчно препрограмиране.
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Изпитват процес, известен като клетъчно препрограмиране.
Коварното заболяване настъпва без симптоми и уврежда зрителния нерв и нервните клетки в ретината
Хората над 45 г. с късогледство или диабет са сред най-уязвимите, казва офталмологът д-р Галина Петрова Страшна ли е диагнозата "глаукома" и как се п...
Безплатни прегледи за катаракта и глаукома ще се проведат в Сандански. Те са част от национална кампания за борба с двете най-често срещани очни забол...
Около 60 000 българи я имат, 50 на сто не знаят, че са болниИзлекуване няма, но терапията е до живот, обясняват офталмолозите доц. Наталия Петкова и д...
Боно призна защо никога не сваля очилата си. Фронтменът на U2 страда от глаукома вече близо 20 години. Това е заболяване на очите, което може да довед...