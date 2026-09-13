Една ароматна подправка от кухнята стимулира мозъка и облекчава стреса
Цинеолът и карнозната киселина са в центъра на изследванията за здравето на мозъка
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Цинеолът и карнозната киселина са в центъра на изследванията за здравето на мозъка
Изпитват процес, известен като клетъчно препрограмиране.
Слънцезащитата, шапката, очилата и правилната рутина са най-сигурният щит срещу пигментации, бръчки и риск за здравето
Досега не беше ясно как точно се проявява
Технологията може да промени лечението на когнитивния спад
От години тя се смята за една от най-здравословните хранителни стратегии
Има разлика между мъжете и жените
Екипът също така тества дали други метаболити в какаото и кафето показват подобна връзка
Д-р Маргарита Къчева разказва за иновативния подход
Ако стареенето е програмирано в човешката ДНК, теоретично е възможно да се препрограмират клетките
Подпомага на хора над 50 години
Помага за забавяне процесите на стареене
Протеинът MANF помага за този процес
Милениалите са попили мъдростта и грешките на предишните поколения, казва д-р Антъни Роси
Това е установило ново проучване
Диетата е с добавки за осигуряване на високи нива на минерали, витамини и незаменими мастни киселини
Мултивитамините подобряват паметта и забавят когнитивното стареене при възрастните хора
Отговорите дават психиатри геронтолози
Отговорът дава гастроентеролог
Руски учени разработиха и завършиха първата фаза от клиничните изпитвания на ново лекарство