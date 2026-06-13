Кожата помни всяко изгаряне! Лекар посочи летните грешки, които състаряват

Най-рисковият период за кожата под силното слънце започва още сега, а не в разгара на август, както мнозина смятат. В края на юни и началото на юли UV индексът достига най-високи стойности заради лятното слънцестоене, предупреди председателят на Българската асоциация на естетичните дерматолози д-р Росица Денчева пред Нова телевизия.

По думите й точно в следващите седмици опасността от увреждане на кожата е най-голяма, особено при дълъг престой на открито, на плажа или в планината. Затова защитата не трябва да започва чак при първото зачервяване, а още преди излагането на слънце.

Най-силният удар идва по обед

Д-р Денчева препоръчва в часовете между 11:00 и 16:00 ч. хората да остават на сянка, когато са на морския бряг, в планината или на всяко друго открито място. Това е времето, в което слънчевата радиация е най-интензивна, а кожата най-бързо може да бъде увредена.

Според дерматолога слънцезащитният крем е важен, но не е единствената мярка. Шапките, очилата и дрехите със защита също имат реална стойност, особено при децата, които трудно стоят на сянка и прекарват дълго време в движение.

"Съветвам винаги пациентите да слагат и слънцезащитна фланелка, когато са на плаж, особено по-малките, защото тогава те са много живи на слънцето, никога не внимават да са на сянка", казва д-р Денчева. Тя уточнява, че това не е маркетингов трик, а практична защита, която намалява директния контакт на кожата със слънчевите лъчи.

Солариумът не е подготовка, а допълнителен риск

Една от популярните заблуди преди лятна почивка е, че солариумът подготвя кожата за плажа. Д-р Денчева предупреждава, че този подход по-скоро добавя ново увреждане, вместо да осигури безопасна адаптация.

"Такива процедури препоръчвам единствено на хората, които имат медицински проблеми. А иначе как да я подготвим е просто да я излагаме фрагментирано, да увеличаваме бройката минути, за да не е толкова шоково", обяснява дерматологът.

Най-безопасният начин кожата да свикне със слънцето е постепенният престой навън, а не рязкото излагане за часове. Една от големите грешки остава дългото лежане на плажа, особено в първите дни на почивката, когато кожата не е адаптирана и рискът от изгаряне е най-висок.

Кожата има памет и не прощава лесно

Д-р Денчева подчертава, че всяко изгаряне оставя следа на клетъчно ниво. Това не е само моментен проблем със зачервяване, болка и белене, а процес, който може да има последствия години по-късно.

"Ние неведнъж алармираме като дерматолози, че особено изгарянията под 18-годишна възраст са изключително рискови по отношение на развитието на рак на кожата в късна възраст", предупреждава медикът.

Точно затова защитата на децата е особено важна. При тях кожата е по-чувствителна, а навиците все още се изграждат. Ако родителите подценят шапката, дрехата, сянката и редовното нанасяне на крем, едно лято може да остави риск за много по-дълго време.

Фактор 50+ е първият anti-age продукт

Дерматологът препоръчва за лицето да се използва фактор 50+. Според нея тази защита има двойна полза - намалява риска от рак на кожата и забавя видимите белези на фотостареене.

"Слънцезащитният крем е първият и най-важен anti-age продукт, който можем да сложим върху кожата си. Защото именно блокирайки въздействието на ултравиолетовите лъчи, ние блокираме възникването на една голяма каскада от биологични процеси, които биха довели до пигментации, до разширени съдове, до бръчици по повърхността на кожата", разяснява тя.

Това прави слънцезащитата не просто летен аксесоар, а ежедневна грижа. Особено при хора, които прекарват много време навън, живеят в градска среда с високо отражение от асфалт и сгради или вече имат склонност към петна и зачервявания.

Кои процедури да оставим за след лятото

През летния сезон специалистът съветва да се избягват процедури, които могат да направят кожата по-чувствителна към светлина. Сред тях са химическите пилинги и голяма част от дерматологичните лазерни интервенции.

Рискови могат да бъдат и различни видове киселини, когато се използват неподходящо или без лекарски контрол. Те могат да засилят чувствителността на кожата, особено при жени, които са склонни към пигментация.

Точно през лятото стремежът към бързо освежаване на лицето може да даде обратен ефект. Вместо по-чиста и гладка кожа, неправилната процедура в неподходящ момент може да донесе петна, раздразнение и по-дълго възстановяване.

Младите момичета да не бързат с корекциите

Д-р Денчева коментира и тенденцията все по-млади момичета да мислят за естетични корекции. По думите й младостта сама по себе си е най-красивото нещо и не трябва да бъде прибързано променяна.

"Винаги съветваме младите момичета да не бързат. Ако искат да правят нещо, то да е създаване на правилна домашна рутина с минимално инвазивни вещества, да не бързат с инжекционни терапии", апелира дерматологът.

Тя напомня, че всяка корекция може да носи рискови фактори и затова изборът трябва да бъде разумен. В ранна възраст най-добрата инвестиция обикновено не е иглата, а постоянната грижа - почистване, хидратация, слънцезащита и консултация със специалист при проблем.

Лятото не е враг, ако знаем правилата

Слънцето има своите ползи, но през следващите седмици то изисква повече внимание от обичайното. Най-важното правило е просто - по-малко директно излагане в обедните часове, повече сянка, защитно облекло, очила, шапка и крем с висок фактор.

Истинската опасност идва не от едно излизане навън, а от натрупването на малки грешки - дълго лежане на плажа, пропуснат крем, солариум преди почивка, подценена детска кожа и агресивни процедури в неподходящ сезон. Добрата новина е, че голяма част от тези рискове могат да бъдат избегнати с навици, които не отнемат много време, но пазят кожата за години напред. Именно затова слънцезащитата вече не е просто козметика, а част от здравната култура.

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