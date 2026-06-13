Кожата помни всяко изгаряне! Лекар посочи летните грешки, които състаряват
Слънцезащитата, шапката, очилата и правилната рутина са най-сигурният щит срещу пигментации, бръчки и риск за здравето
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Слънцезащитата, шапката, очилата и правилната рутина са най-сигурният щит срещу пигментации, бръчки и риск за здравето
Синята светлина е вредна колкото слънчевата