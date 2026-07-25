И вносителите на лекарства да провеждат обществени поръчки

„Възраждане“ предлага обществени поръчки и за вносителите и търговците на едро с лекарства

Не само лечебните заведения, но и вносителите и търговците на едро с лекарства да провеждат обществени поръчки за лекарствени продукти, медицински изделия и консумативи, заплащани с публични средства.

Това предлагат от „Възраждане“ в своя законопроект за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки.

Предложението обхваща физическите и юридическите лица, притежаващи разрешения за търговия на едро и внос по Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, когато за тях възникне задължение да възлагат обществени поръчки.

Публичен ресурс и при търговците на едро

Според „Възраждане“ търговците на едро с лекарства също участват в разходването на публичен ресурс, осигурен чрез Националната здравноосигурителна каса при доставката на лекарствени продукти и медицински изделия.

Затова от партията предлагат конкурентният механизъм да бъде въведен още при вноса и придобиването на продуктите от съответните вносители и търговци.

„Тъй като в дейността си като търговци те не могат да работят на загуба, следва да се осигури конкурентен механизъм, предвиждащ състезателно начало и при вноса и придобиването от съответните вносители и търговци на едро на лекарствени продукти и медицински изделия, с цел постигането на оптимална цена в тяхната дейност“, се посочва в мотивите към законопроекта.

Според вносителите по-подробният анализ на действащото законодателство показва, че договорната ситуация при вносителите и търговците на едро е сходна с тази при лечебните заведения.

Преки договори между НЗОК и търговци

В мотивите се отбелязва, че действащото законодателство предвижда възможност за сключване на преки договори между НЗОК и търговци на едро за определени групи продукти.

Сред тях са лекарствата за болнична помощ, заплащани извън стойността на медицинските услуги, медикаментите по специфични програми и медицинските изделия, използвани в болничната помощ.

Според „Възраждане“ това налага вече внесените предложения за промени в Закона за обществените поръчки да бъдат прецизирани и разширени.

Целта е да се оптимизират разходите на НЗОК и да се осигури по-голяма прозрачност при използването на публичните средства.

Шест месеца за обявяване на процедурите

Лечебните заведения, както и физическите и юридическите лица с разрешения за търговия на едро и внос, за които възникне задължение за възлагане на обществени поръчки, ще трябва да приведат дейността си в съответствие с новите правила.

Предложеният срок е шест месеца от влизането на закона в сила.

В рамките на същия период те трябва да обявят процедури за обществени поръчки за покупката и доставката на лекарствени продукти, медицински изделия и консумативи, заплащани с публични средства.

Очакват икономии от около 60 млн. евро

Според мотивите към законопроекта промяната потенциално може да намали разходите на НЗОК за лекарства, заплащани извън стойността на клиничните пътеки.

Очакваният ефект е икономия от около 60 млн. евро годишно.

Вносителите смятат, че състезателните процедури ще позволят постигането на по-добри цени и ще ограничат възможностите едни и същи продукти да бъдат доставяни при значително различни финансови условия.

И „Прогресивна България“ предложи промени

Предложението идва на фона на друг законопроект, внесен от управляващата „Прогресивна България“.

Той предвижда частните болници да бъдат задължени да провеждат обществени поръчки за онкологичните лекарства, които се заплащат от НЗОК.

Законопроектът обаче срещна съпротива от представители на болничния сектор и от експерти в здравеопазването.

Болниците предлагат друг модел

Българската болнична асоциация и Националното сдружение на частните болници заявиха в обща декларация, че най-логичното решение е лекарствата за онкологично лечение да се заплащат по същия модел, по който НЗОК реимбурсира останалите медикаменти.

Те посочват лекарствата за лечение на диабет, хипертония, белодробни, сърдечносъдови и други заболявания, при които Касата договаря условията и заплаща продуктите по установения ред.

Според болничните организации самото разширяване на задължението за провеждане на обществени поръчки няма да реши автоматично проблема с различните цени.

Спор дали търговете намаляват цените

Здравният икономист Аркади Шарков също постави под съмнение очакването, че обществените поръчки задължително ще доведат до по-евтини медикаменти.

Според анализ на Експертния клуб за икономика и политика търговете не само невинаги намаляват цените на лекарствата, но в определени случаи могат да доведат и до тяхното увеличение.

От Българския лекарски съюз също подкрепиха идеята онкомедикаментите да се реимбурсират от НЗОК по реда, който се прилага за останалите лекарства.

От съсловната организация призоваха да не се бърза с приемането на законодателните промени и поискаха широк обществен дебат с участието на премиера, финансовия и здравния министър, НЗОК и представителите на сектора.

Така основният спор остава дали разширяването на обществените поръчки ще доведе до по-ниски цени и по-голяма прозрачност, или е необходимо да бъде променен самият модел, по който НЗОК договаря и заплаща лекарствата.