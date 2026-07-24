Седем начина да направите кафето по-полезно

Една обикновена чаша кафе може лесно да стане по-хранителна и засищаща, ако към нея се добави подходящ източник на протеини. Експерти посочват седем лесни начина за обогатяване на сутрешната напитка, пише health-com. Сред възможностите са колагенови пептиди, различни видове мляко, протеин на прах, фъстъчено масло, яйце и дори извара. Специалистите обаче предупреждават, че протеиновото кафе не трябва да замества пълноценната закуска, а да бъде допълнение към балансираното хранене.

Протеинът играе важна роля за поддържането на мускулите, възстановяването на тъканите и по-продължителното усещане за ситост. Самото кафе почти не съдържа това хранително вещество, но позволява лесно да бъде комбинирано с различни продукти, без да се налага сериозна промяна в сутрешните навици.

Колагенови пептиди

Колагеновите пептиди са сред най-лесните начини за повишаване на протеиновото съдържание на кафето. Те обикновено се разтварят добре в горещата напитка и почти не променят вкуса или текстурата й.

Колагенът подпомага здравето на кожата, ставите и съединителната тъкан. Той обаче се смята за непълноценен протеин, тъй като не съдържа всички незаменими аминокиселини, необходими за изграждането и възстановяването на мускулите.

Затова добавянето му към кафето може да бъде полезно, но не отменя нуждата от други пълноценни източници на протеин през деня.

Соево мляко

Соевото мляко е една от растителните напитки с най-високо съдържание на протеини. По този показател то се доближава до кравето мляко и е подходящ избор за хората, които избягват животински продукти.

Замяната на обикновеното мляко с неподсладено соево мляко може да увеличи приема на протеини, без към кафето да се добавя излишна захар.

Важно е да се избира неподсладен вариант, защото някои ароматизирани растителни напитки съдържат значително количество добавена захар и могат да увеличат калорийността на кафето.

Протеинов прах

Една порция протеинов прах може значително да повиши количеството протеин в сутрешната напитка. На пазара се предлагат суроватъчни, соеви, грахови, яйчни и други разновидности.

Протеиновият прах се съчетава най-добре със студено или разбито кафе, където придава по-плътна и кремообразна текстура.

При добавяне към гореща напитка експертите препоръчват прахът първо да се смеси с малко мляко или вода на стайна температура. Така се намалява рискът от образуване на бучки и се постига по-гладка консистенция.

Фъстъчено масло

Фъстъченото масло добавя не само протеини, но и фибри и ненаситени мазнини, които могат да помогнат за по-продължително усещане за ситост.

Според данни на Министерството на земеделието на САЩ фъстъченото масло е добър източник на полезни мазнини, но същевременно е и калорично. Затова количеството трябва да бъде умерено.

Най-добре е фъстъченото масло да се смеси с кафето в блендер, особено при студени напитки. Така се получава по-гладка текстура и се избягва отделянето му на повърхността.

Краве мляко

Кравето мляко остава един от най-лесните и достъпни начини за добавяне на протеин към кафето.

То съдържа суроватъчен протеин и казеин, които осигуряват на организма всичките девет незаменими аминокиселини. Това го прави пълноценен източник на белтъчини.

Пълномасленото, нискомасленото и обезмасленото мляко съдържат приблизително еднакво количество протеин. Разликата е основно в съдържанието на мазнини и калории.

Възможност е и ултрафилтрираното мляко, което обикновено съдържа повече протеини от стандартното.

Яйце

Кафето с яйца може да изглежда необичайно, но отдавна е популярно в някои части на света, особено във Виетнам.

Яйцата са източник на пълноценен протеин и могат да направят напитката по-засищаща. Традиционното виетнамско кафе с яйце обикновено се приготвя с жълтък и подсладено кондензирано мляко, което създава гъста и кремообразна пяна.

При добавяне на яйце към кафе специалистите препоръчват да се използват пастьоризирани яйца. Сместа трябва да бъде добре разбита, за да се постигне гладка текстура и да се намали рискът от хранителни инфекции.

Извара

Изварата е една от най-неочакваните добавки към кафето, но мекият й вкус позволява да се комбинира с ванилия, канела или какао.

За да не останат бучки, изварата трябва да бъде добре пасирана в блендер. При студено кафе тя може да създаде плътна и кремообразна консистенция, подобна на студена млечна пяна.

Изварата е пълноценен източник на протеини и може да помогне за по-дълго усещане за ситост. Тя обаче също не трябва да се разглежда като заместител на цялото хранене.

Health-com подчертава, че протеиновото кафе може да бъде удобен начин за повишаване на приема на белтъчини, но най-добрият резултат идва от балансирано меню. Кафето с добавен протеин може да допълни закуската, но не и да замени храните, които осигуряват фибри, витамини, минерали и достатъчно енергия за началото на деня.