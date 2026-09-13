Лоша новина за кафето в Италия, един ритуал е нарушен
Еспресото е поскъпнало с почти 25% за пет години, а в някои градове скокът достига близо 50%
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Еспресото е поскъпнало с почти 25% за пет години, а в някои градове скокът достига близо 50%
Учени предупреждават, че не броят на чашите, а количеството кофеин е най-важно за здравето
Еспресото и филтърното кафе съдържат различни дози, а енергийните напитки крият най-голям риск
Експерти разкриха защо претоплената напитка става остра, стипчива и почти негодна за пиене
Мляко, колаген, яйца и дори извара могат лесно да повишат съдържанието на протеини
Ефектът вероятно е слаб, но плодът може да засили киселините и да взаимодейства опасно с някои лекарства
Чаша кафе в точното време повишава бдителността и концентрацията
Експерти съветват кафето да се намалява постепенно, особено при висока дневна консумация
Полезният ефект идва основно от полифенолите, но добавената захар и сметана могат да развалят добрата новина
Вирусната рецепта стъпва върху познатото еспресо с тоник, но добавя цитрус, сол и ефектна пяна
Отговорът зависи от това как точно гледате на тези две напитки
Напитката е свързана с дълголетие, метаболизъм и по-добра чревна функция
Количеството кофеин, което консумирате ежедневно, влияе върху здравето ви
Учени проведоха необичаен експеримент и направиха важни изводи
Учените са описали точния механизъм на лечебните ефекти на напитката
Дори безкофеиновото кафе влияе на мозъка чрез чревния микробиом и намалява тревожността
Учени предупреждават кога първата чаша всъщност вреди
Тази добавка ще помогне за прочистване на червата и ще повиши енергийните нива
Изследвания показват по-нисък риск от тежки заболявания при умерена консумация
Времето и начинът на консумация се оказват ключови за ефекта върху теглото