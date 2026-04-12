Уникално! Какво да добавим към кафето, за да е полезно за сърцето

Една от най-изненадващите хранителни тенденции през последните години е кафето със зехтин, известно като олеато. Въпреки че комбинацията звучи необичайно и дори за мнозина, тя бързо печели популярност сред хората, които търсят по-функционални напитки с допълнителни ползи за здравето, пише Interia zdrowie.

Какво представлява олеато

Олеато е напитка, приготвена от кафе, най-често еспресо или лате, с добавено малко количество екстра върджин зехтин. Качеството на мазнината е ключово, тъй като се препоръчва използването на нерафиниран, студено пресован зехтин, богат на антиоксиданти.

Според публикацията, тази комбинация съчетава стимулиращия ефект на кофеина със свойствата на здравословните мазнини. Макар първоначално да изглежда нетипична, напитката съдържа редица ценни съставки, които обясняват засиления интерес към нея.

Какви са ползите от кафето със зехтин

В публикацията се посочват няколко основни ефекта от комбинирането на кафе и зехтин. Сред тях е подкрепата за сърдечно-съдовата система, тъй като зехтинът съдържа мононенаситени мастни киселини, които подпомагат поддържането на нормални нива на холестерол.

Освен това напитката има противовъзпалителен потенциал заради съдържащите се полифеноли, които подпомагат организма в борбата с възпаленията. Кофеинът стимулира нервната система, а мазнините могат да допринесат за по-стабилни енергийни нива, като същевременно увеличават чувството за ситост и ограничават междинното похапване.

Какво съдържа олеато

Самото кафе съдържа ограничено количество хранителни вещества, но добавянето на зехтин значително повишава хранителната стойност на напитката. Сред основните компоненти са витамин Е, който действа като мощен антиоксидант и защитава клетките, както и витамин К, свързан със съсирването на кръвта.

Освен това зехтинът доставя полифеноли с антиоксидантни свойства, както и малки количества минерали като калий и желязо. Според изданието именно тази комбинация прави олеато по-хранително в сравнение с обикновеното черно кафе.

За кого е подходящо олеато

Напитката може да бъде подходяща за хора с активен начин на живот, които се нуждаят от по-продължителна енергия през деня. Тя се препоръчва и за хора, които спазват нисковъглехидратни или кетогенни режими на хранене.

Също така олеато може да бъде полезно за тези, които се стремят да ограничат честото похапване между храненията, тъй като мазнините създават по-дълготрайно усещане за ситост.

Как влияе върху организма

Според публикацията редовната консумация на олеато може да подобри концентрацията и умствената дейност, както и да подпомогне метаболизма. Освен това напитката може да допринесе за контрол върху апетита и да подпомогне поддържането на енергийния баланс.

Зехтинът в състава й подпомага кръвоносната система и предпазва клетките от оксидативен стрес. В същото време се подчертава, че напитката не бива да се разглежда като универсално решение, а като част от балансирано хранене.

Как да си приготвим олеато у дома

Приготвянето на кафе със зехтин не изисква специални умения или оборудване. Необходимо е да се приготви стандартно кафе, към което се добавя около една чаена лъжичка екстра върджин зехтин.

За подобряване на вкуса може да се добавят подправки като канела или малко количество мед. Така напитката става по-приятна за консумация, особено за хора, които опитват тази комбинация за първи път.

Кога не е препоръчително да се консумира

Олеато не е подходящо за всички. Хора с чувствителна храносмилателна система, както и пациенти с чернодробни или панкреатични заболявания, трябва да бъдат внимателни с тази напитка.

Според изданието тя може да предизвика и слабителен ефект при някои хора, особено в началото на консумацията. Поради това се препоръчва умереност и индивидуална преценка при включването ѝ в ежедневния режим.

