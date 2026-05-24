Картофи или ориз - коя гарнитура е по-полезна? Отговор от диетолози

Оризът и картофите от много време са сред най-обсъжданите храни в диетите за отслабване и здравословно хранене. Едни избягват картофите заради въглехидратите, а други гледат с подозрение на белия ориз заради високия му гликемичен индекс. Според диетолози обаче и двете храни могат спокойно да присъстват в балансираното меню, стига да бъдат приготвени правилно и консумирани в разумни количества, съобщава Dobremieszkaj.pl. Експертите подчертават, че много по-важни са порциите, добавките и цялостният хранителен режим.

Двете храни дават почти еднаква енергия

Според специалистите оризът и картофите имат много повече общи черти, отколкото хората предполагат. И двата продукта са основен източник на въглехидрати под формата на нишесте и осигуряват енергия за мускулите и мозъка.

Калорийното съдържание също е изненадващо близко. Една чаша сварен бял ориз съдържа около 200 калории - приблизително колкото няколко малки варени картофа.

Диетолозите подчертават, че самите въглехидрати не водят автоматично до напълняване. Много по-голямо значение имат физическата активност, размерът на порциите и останалите храни в менюто.

Картофите печелят при витамините

Според експертите картофите имат предимство по отношение на хранителната стойност. Те съдържат повече витамини и минерали, включително витамин C, калий, магнезий и фосфор.

Освен това картофите доставят и фибри, особено когато се ядат с кората. Именно фибрите помагат за по-дълго усещане за ситост и подпомагат работата на червата.

Картофите съдържат и витамин B6, който има важна роля за нервната система и производството на червени кръвни телца.

Сладките картофи стават все по-популярни

Все по-голям интерес предизвикват и сладките картофи. Според специалистите те съдържат повече антиоксиданти и витамини в сравнение с традиционните сортове.

Затова сладките картофи все по-често присъстват в менюто на ресторанти и заведения за бързо хранене, особено при хората, които търсят по-балансирани алтернативи.

Гликемичният индекс променя картината

Темата за гликемичния индекс често е в центъра на споровете за здравословното хранене. Варените картофи могат да имат по-висок гликемичен индекс, което означава, че повишават по-бързо нивата на кръвната захар.

При ориза ситуацията е малко по-различна, но много зависи от сорта и начина на приготвяне. Според диетолозите комбинацията със зеленчуци, месо, риба или полезни мазнини може значително да забави усвояването на захарта.

Охлаждането носи неочакван ефект

Експертите обръщат внимание и на така нареченото устойчиво нишесте. То се образува, когато оризът или картофите бъдат сготвени и след това охладени.

Тогава част от нишестето започва да действа подобно на фибри и подпомага чревната микрофлора. Освен това този процес може да помогне и за по-стабилни нива на кръвната захар.

Истинският проблем е в приготвянето

Според специалистите най-големият риск не идва от самите картофи или ориз, а от начина, по който се приготвят. Варените картофи сами по себе си не са вредни, но пърженето в много мазнина или тежките сосове променят напълно хранителната стойност.

Същото важи и за ориза, когато е приготвен с прекалено много олио или мазни добавки.

Диетолозите са категорични, че най-добрият избор остава умереното и балансирано хранене. И оризът, и картофите могат да бъдат полезна част от менюто, когато се комбинират със зеленчуци и добър източник на протеини.

