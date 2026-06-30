Бананът влиза в битката за съня: Ползата идва от няколко посоки

Бананът може да помогне на хората, които трудно заспиват, но не бива да се приема като чудодейно решение срещу безсъние. Според „Вериуел Хелт“ плодът съдържа вещества, свързани със съня - триптофан, магнезий, калий, въглехидрати, фибри и витамин B6. Те могат да подпомогнат отпускането на тялото, производството на серотонин и мелатонин и усещането за ситост през нощта. Най-добрият вариант е бананът да се яде около един до два часа преди лягане, за да има време организмът да го смели.

Защо бананът се свързва със съня

Основната причина е триптофанът - аминокиселина, която тялото използва за производството на серотонин и мелатонин. MedlinePlus посочва, че мелатонинът помага за регулиране на цикъла сън-бодърстване, а серотонинът участва в регулацията на апетита, съня, настроението и болката. Това обяснява защо храни с триптофан често се споменават при теми за по-спокойна вечерна рутина.

Жълтите и узрели банани съдържат най-много триптофан, а презрелите банани, които вече покафеняват, съдържат и мелатонин, отбелязва „Вериуел Хелт“. Това не означава, че плодът действа като лекарство, а че може да се впише в по-широк режим за по-лесно отпускане преди сън. Най-важното е да не се разчита само на един продукт, ако проблемът със заспиването е постоянен.

Магнезий, калий и по-малко нощно напрежение

Бананите съдържат магнезий, който се свързва с отпускане на мускулите и нервната система. Според публикацията този минерал може да играе роля и в производството на мелатонин, а при хора с недостиг на магнезий понякога се наблюдават проблеми със съня. Така плодът може да бъде полезен най-вече като част от вечерна храна, която не натоварва организма.

Калият е другият важен елемент. Той е електролит и може да помогне срещу нощни мускулни крампи, които нарушават съня. Ако човек се буди заради напрежение в мускулите, бананът няма да реши всички причини, но може да допринесе за по-добро отпускане на тялото.

Въглехидратите помагат на триптофана

Един среден банан съдържа около 27 грама въглехидрати, което също има значение за вечерния ефект. Въглехидратите могат да улеснят навлизането на триптофан в мозъка, а това подпомага процесите, свързани със серотонин и мелатонин. Затова бананът не действа само чрез едно вещество, а чрез комбинация от хранителни елементи.

„Повишените нива на триптофан могат да помогнат за увеличаване на производството на серотонин и мелатонин, което може да ви помогне да заспите по-бързо“, се казва в статията.

Фибрите пазят от събуждане от глад

Бананът съдържа и фибри, които помагат за по-дълго усещане за ситост. Според „Вериуел Хелт“ един среден банан има около 3 грама фибри, а това може да намали вероятността човек да се събуди от глад посред нощ. При по-неузрелите банани фибрите са повече, докато при узряването част от тях се превръща в захари.

Витамин B6 също влиза в картината. Той участва в процесите, чрез които мозъкът произвежда серотонин и мелатонин. Това е още една причина бананът да се разглежда като малка, но логична част от вечерна рутина, а не просто като сладък плод преди лягане.

Кога да го ядете

Най-подходящото време е един до два часа преди сън. Така тялото има време да преработи храната, без стомахът да е прекалено пълен точно при лягане. Това е важно, защото дори полезна храна може да пречи, ако се изяде твърде късно или в голямо количество.

Бананът може да е добър избор за хора, които вечер огладняват, но не искат тежка храна. Той е по-добър вариант от сладки десерти, тежки сандвичи или напитки с кофеин. При хора със специфични здравословни проблеми, диабет, бъбречни заболявания или специален хранителен режим обаче е разумно такива навици да се съобразят с лекар или диетолог.

Бананът не заменя режима

Специалистите предупреждават, че плодът няма да компенсира лоша хигиена на съня. Sleep Foundation посочва, че добрите навици включват постоянен график, вечерна рутина, подходяща среда в спалнята и ограничаване на фактори, които будят организма. Ако човек стои пред ярък екран до последната минута, пие кофеин късно или ляга всеки ден по различно време, един банан няма да промени основния проблем.

Здравословният режим включва ограничаване на времето пред екрана преди лягане, лягане по едно и също време, хладна, тъмна и тиха спалня и по-малко кофеин следобед и вечер. Това е основата, върху която храни като банана могат да имат малък допълнителен ефект. При хронично безсъние, често нощно будене или силна дневна умора е по-добре да се потърси медицинска причина, вместо проблемът да се решава само с вечерна закуска.

Бананът е интересен именно защото не обещава чудо, а предлага прост и достъпен навик. Той може да помогне на тялото да премине към по-спокоен режим, да намали глада през нощта и да даде вещества, свързани със съня. Но истинската формула остава по-широка - редовен час за лягане, спокойна среда, по-малко кофеин и по-малко екрани. В този смисъл бананът може да бъде помощник, но не и заместител на добрия сън.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com