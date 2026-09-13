Бананът влиза в битката за съня: Ползата идва от няколко посоки
Най-добре е да се яде един до два часа преди лягане, за да има време за храносмилане и усвояване
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Най-добре е да се яде един до два часа преди лягане, за да има време за храносмилане и усвояване
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