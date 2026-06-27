Наше светило в медицината взе крайно решение

Проф. д-р Милена Иванова-Шиварова - председател на синдикалната секция на Национален синдикат "Защита" в УМБАЛ "Александровска" ЕАД, преподавател в Медицински университет - София и дългогодишен служител в лечебното заведение - започва безсрочна гладна стачка от понеделник. За това съобщиха от Синдикат "Защита".

Решението е взето, след като синдикатът внесе заявление по Закона за достъп до обществена информация, с което поиска информация относно възнагражденията на ръководството на болницата и критериите за определянето им, както и за финансовото и икономическото състояние на УМБАЛ "Александровска", която според изнесена информация от Министерство на здравеопазването има над 60 млн. евро задължения.

"Вследствие на което не получихме отговор на поставените от нас въпроси, а започна дисциплинарна процедура срещу проф. Шиварова, която според нея е свързана с активната й синдикална дейност, защитата на трудовите права на работещите и поставянето на въпроси относно прозрачността и законосъобразността при управлението на лечебното заведение", заявиха от "Защита".

Днес синдикатът официално е уведомил министъра на здравеопазването за предстоящата гладна стачка. "Бихме искали да бъдат избегнати подобни крайни действия и настояваме за незабавна институционална намеса. Ако компетентните държавни институции не предприемат своевременни действия, Национален синдикат "Защита" ще обсъди предприемането на последващи национални протестни действия в системата на здравеопазването. Този протест не е само в защита на проф. д-р Милена Иванова-Шиварова. Този протест е в защита на всички работещи в българското здравеопазване", уточняват от организацията.

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