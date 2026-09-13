Наше светило в медицината взе крайно решение
Защо д-р Шиварова обяви гладна стачка
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Защо д-р Шиварова обяви гладна стачка
Той отдава това на действията на Съединените щати
Признанията на големия актьор
Проф. Огнян Атанасов Димитров е дългогодишен преподавател в Биологическия факултет на СУ
Велик артист, играл в запомнящи се филми
Какво добави шеф Ангелов за посещението
Клинт Истууд навърши 95 години
Рожден ден празнува големия Джон Маклафлин
Български лекарски съюз изказва своите дълбоки съболезнования на семейството и близките му
Един от най-добрите лекари през годините
Един от най-великите тромпетисти в света
Проф. Здравко Киряков направи мрежата от диализни центрове
Актрисата е оставила ярка следа в киното
Професор дмн Христо Куманов е основоположник на бъбречните трансплантации
Диригентът се зарече да се късат дипломи
Един от най-големите детски лекари
Какво се случва на Кафу
Д-р Михайлов десетилетия развиваше своята дейност
Българският лекарски съюз също изказва своите дълбоки съболезнования на семейството и близките му
Кого е тръгнала да уволнява Сербезова