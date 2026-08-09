Червени или жълти домати? Каква е разликата и кои са по-полезни

Червените и жълтите домати принадлежат към един и същи вид, но цветът им разкрива известни разлики в хранителния състав. Червените съдържат повече ликопен, докато при жълтите са установени по-високи количества на някои незаменими аминокиселини, пише House Digest. И двата вида обаче изискват сходни условия за отглеждане. Разнообразието от жълти сортове е много по-голямо, отколкото обикновено виждаме в магазините.

Какво отличава червените от жълтите

Съществуват хиляди сортове домати, които се различават по форма, размер, вкус, цвят и хранително съдържание. Червените остават най-разпространени, но жълтите също имат своите предимства.

Основната разлика между тях е свързана с определени хранителни вещества. Червените домати съдържат повече ликопен - антиоксидантът, който им придава характерния наситен цвят.

Жълтите домати от своя страна могат да имат по-високи нива на някои незаменими аминокиселини. Това са вещества, които организмът не може да произвежда сам и трябва да получава чрез храната.

Освен тези особености двата вида са много близки. Те принадлежат към вида Solanum lycopersicum и се нуждаят от сходни условия - много слънце, топлина и добре дренирана почва.

Конкретните изисквания могат да се различават в зависимост от сорта, но цветът сам по себе си не налага коренно различен начин на отглеждане.

Защо жълтите се срещат по-рядко

Жълтите домати са по-слабо представени в магазините, защото търговското производство дълго време е било насочено основно към червените сортове.

Много от тях са селектирани така, че да бъдат по-подходящи за механизирано бране, дълго транспортиране и съхранение. Заради широкото им разпространение селекционерите също са отделяли повече внимание на червените домати.

Това обаче не означава, че жълтите са малко като разновидности. Те могат да бъдат големи и месести, подходящи за рязане, дребни като чери домати или да имат необичайна форма.

Много от тях могат успешно да се отглеждат в домашната градина, стига да бъдат подбрани според климата, почвата и наличното пространство.

Сортове за трудни условия

Някои жълти домати са създадени специално, за да издържат на по-тежки условия. Сред тях има сортове, които понасят по-добре високи температури, студ, суша или по-бедна почва.

Пример е хибридният сорт Lemon Boy, който е селектиран с повишена устойчивост към няколко от често срещаните болести по доматите.

Подобни качества могат да бъдат особено ценни за градинарите в райони с горещо и сухо лято или при чести промени във времето.

Устойчивостта обаче не означава, че растенията могат да бъдат оставени без грижи. Те продължават да се нуждаят от достатъчно светлина, редовно поливане и почва, която не задържа прекалено много вода.

Семена, предавани през поколения

Много жълти домати принадлежат към така наречените наследствени сортове. Семената им се запазват и предават от поколение на поколение в продължение на десетилетия.

Тези сортове често се ценят заради характерния си вкус, необичайния външен вид и връзката с местните земеделски традиции.

Те могат да бъдат кръстосвани с други домати, за да се създават нови разновидности, съчетаващи качествата на родителските растения.

По този начин селекционерите получават хибриди с определен вкус, цвят, размер, добив или устойчивост към болести и неблагоприятни условия.

Изборът между червени и жълти домати следователно не е само въпрос на цвят. И двата вида могат да бъдат ценна част от храненето и градината, а най-подходящият сорт зависи от вкуса, условията за отглеждане и предназначението на реколтата.