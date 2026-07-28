Разкриха тайната зад защитната сила на кафето

Кафето многократно е свързвано с по-дълъг живот и по-нисък риск от редица хронични заболявания, но досега учените не можеха напълно да обяснят как напитката постига тези ефекти. Ново изследване на Колежа по ветеринарна медицина и биомедицински науки към Тексаския университет A&M разкрива възможен ключов механизъм, съобщава ScienceDaily.

Според учените определени съединения в кафето активират рецептора NR4A1, който помага на организма да реагира при напрежение, възпаление и повреда на тъканите. Най-силното въздействие вероятно не идва от кофеина, а от естествени полифенолни съединения като кафеената киселина.

Рецепторът се включва при увреждане

NR4A1 принадлежи към групата на ядрените рецептори, които контролират активността на определени гени, когато организмът е изложен на стрес или тъканите са увредени. Той привлича все по-голямо внимание в изследванията на стареенето, метаболизма и развитието на различни заболявания.

В предишни проучвания д-р Стивън Сейф и колегите му определят NR4A1 като своеобразен „сензор за хранителни вещества“. Рецепторът реагира на промени в клетките и задейства процеси, които ограничават последствията от увреждането.

„Когато почти всяка тъкан е увредена, NR4A1 реагира, за да намали това увреждане. Ако премахнете този рецептор, увреждането ще бъде по-сериозно“, обясни Сейф, професор по ветеринарна токсикология в Тексаския университет A&M.

Учените вече са установили, че рецепторът участва в регулирането на възпалението, обмяната на веществата и възстановяването на тъканите. Именно тези процеси имат голямо значение за развитието на заболявания, свързани с напредването на възрастта.

Кафето активира естествената защита

Предишни изследвания откриха връзка между редовната консумация на кафе и по-ниския риск от болестта на Алцхаймер, Паркинсон и различни метаболитни заболявания. Те обаче не успяха да покажат по какъв биологичен път напитката може да оказва защитното си действие.

Екипът на Сейф открил, че няколко съединения в кафето могат да се свързват с NR4A1 и да променят неговата активност. Сред най-активните са полихидрокси и полифенолни вещества, включително кафеената киселина.

„Кафето има добре познати свойства, които подобряват здравето. Показахме, че някои от тези ефекти може да са свързани с начина, по който съединенията в кафето взаимодействат с този рецептор, участващ в защитата на тялото от увреждания, причинени от стрес“, заяви Сейф.

Според изследователите тази връзка може да обясни поне част от дългосрочните ползи, наблюдавани при хората, които редовно пият кафе.

Защитните ефекти изчезнали без NR4A1

В лабораторни модели съединенията от кафето променили поведението на клетките по начин, свързан със защита от различни заболявания. Те ограничили клетъчното увреждане и забавили растежа на ракови клетки.

Решаващият момент настъпил, когато учените премахнали рецептора NR4A1 от изследваните клетки. След това защитните ефекти на кафеените съединения изчезнали почти веднага.

Този резултат е силно доказателство, че рецепторът действително участва в начина, по който кафето въздейства върху клетките. Той показва, че полезните съединения не просто присъстват в напитката, а се свързват с конкретен биологичен механизъм.

Кофеинът вероятно не е главният герой

Един от най-интересните изводи е, че кофеинът вероятно не е основният източник на защитното действие на кафето. Според учените много по-важна роля могат да играят естествените полифенолни съединения, които се срещат и в редица плодове и зеленчуци.

Тези вещества изглежда взаимодействат по-силно с NR4A1 и активират процеси, които помагат на клетките да устоят на стреса и увреждането.

Откритието не означава, че кафето може да лекува рак, Алцхаймер или други тежки заболявания. То обаче дава на учените важна следа за това защо умерената консумация на напитката толкова често се свързва с по-добро здраве и по-дълъг живот.

Следващата стъпка ще бъде да се изясни кои съединения имат най-силен ефект, в какви количества действат и дали механизмът може да бъде използван при разработването на нови методи за профилактика и лечение.