Как да проверите още на сергията дали царевицата е хубава

Изборът на сладка и сочна царевица невинаги е лесен, защото зърната обикновено остават скрити под листата. Външният вид на кочана обаче може да разкрие колко скоро е бил откъснат и дали е запазил свежестта си. Зелените листа, леко влажната царевична коприна и плътните зърна са сред най-сигурните признаци за добра покупка, обясняват професионални фермери пред Simply Recipes.

Свежестта е най-важна

Най-вкусна е царевицата, която е била откъсната възможно най-скоро. След прибирането захарите в зърната постепенно започват да се превръщат в нишесте и кочанът губи част от сладостта и сочността си.

Фермерът Мъри Макнаб дори се шегува, че най-добрият начин за приготвяне е тенджерата с вряла вода да бъде занесена направо на полето. За повечето хора това е невъзможно, затова при покупка от пазар или магазин трябва да се следят няколко ясни признака.

Листата издават възрастта

Обвивката на прясната царевица трябва да бъде яркозелена, свежа и плътно прилепнала към кочана. Листата не бива да изглеждат сухи, набръчкани или пожълтели.

Когато започнат да се отделят лесно от кочана, това често означава, че царевицата е престояла по-дълго след прибирането. Сухите кафяви краища също могат да бъдат признак за загубена свежест.

Проверете царевичната коприна

Тънките власинки в горната част на кочана са друг важен ориентир. Те трябва да бъдат леко влажни и със златист, светлокафяв или кехлибарен оттенък.

Напълно изсъхналата и силно потъмняла коприна показва, че царевицата вероятно не е откъсната скоро. Ако власинките са слузести или имат неприятна миризма, кочанът не трябва да се купува.

Разрезът трябва да изглежда свеж

Огледайте основата, където кочанът е бил отделен от стъблото. При прясната царевица разрезът изглежда светъл, сочен и сравнително гладък.

Сухата, потъмняла или напукана основа е знак, че царевицата е престояла. Добре е да се провери и ароматът - свежият кочан има леко сладка миризма, без кисели или ферментирали нотки.

Стиснете леко кочана

Не е необходимо листата да бъдат обелвани, за да се проверят зърната. Достатъчно е кочанът внимателно да се притисне с пръсти по цялата дължина.

Под обвивката трябва да се усещат равномерно подредени, твърди и плътни зърна чак до върха. Кухини, меки участъци или липсващи редове могат да означават недоразвита, изсъхнала или повредена царевица.

На пазара може директно да се попита продавачът кога е била откъсната царевицата и какъв е сортът. Датата на прибирането често е по-важна от размера и цвета на самия кочан.

Не отлагайте варенето

Дори най-прясната царевица постепенно губи сладостта си след покупката. Най-добре е да бъде приготвена още същия ден.

Когато това не е възможно, кочаните трябва да се приберат възможно най-бързо в хладилника, без да се отстраняват листата. Добре е да бъдат използвани до един или два дни, за да останат зърната сочни и ароматни.

Най-сигурният избор е кочан с яркозелени листа, влажна светлокафява коприна, свеж разрез и равномерно плътни зърна. Само няколко секунди проверка на пазара могат да спестят разочарованието от суха и безвкусна царевица.