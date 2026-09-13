Как да изберем най-сладкия пъпеш? 6 признака издават победителя!
По кората, дръжката и аромата могат да се разпознаят важни признаци за зрялост и качество
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По кората, дръжката и аромата могат да се разпознаят важни признаци за зрялост и качество
Изборът на сладка и прясна царевица е по-лесен, отколкото изглежда
Възможно е да има още натурализирани играчи в националния отбор, но може и да няма, отсече селекционерът Ивайло Петев в интервю за "ПИК ТВ". "Доста и...