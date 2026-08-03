8 от 10 родители избират DEVIN Изворна за своето бебе

По повод Световната седмица на кърменето DEVIN представя резултатите от анкета сред родители на бебета, която показва, че сигурността и доверието остават водещите критерии при избора на вода за най-малките. Според изследването 82,8% от анкетираните посочват DEVIN Изворна като марката, която най-често избират за своето дете, а 86,6% заявяват, че биха я препоръчали на друга майка. Данните потвърждават, че за родителите произходът и качеството на водата остават сред най-важните критерии още от първите месеци от живота на детето.

Анкетата е реализирана в рамките на партньорството между DEVIN Изворна и ТАКТ – компания, която дистрибутира пакети в помощ на родилки в болниците в цялата страна. В рамките на инициативата всяка майка получава бутилка DEVIN Изворна, памучни пелени за многократна употреба и картичка с QR код към експертната видео поредица „Първите 12 месеца с DEVIN Изворна“, която предлага практически съвети за първата година от живота на детето, както и за избора на подходяща вода за техните бебета.

Анкетата е проведена сред близо 700 семейства, а извадката е разпределена чрез квоти по региони, възраст, образование и социално-икономически статус, като респондентите са анкетирани в рамките на партньорството между DEVIN и ТАКТ.

Резултатите показват още, че изворната вода е предпочитаният избор за ежедневната хидратация на най-малките, като 91,5% от анкетираните родители посочват, че избират именно изворна вода за своето бебе, а 79% използват изворна вода и в своето домакинство.

Изследването очертава и ясно изразено доверие към медицинските специалисти като най-важен източник на информация при избора на вода за бебето. За 67,6% от родителите определящо е мнението на педиатъра, следвано от препоръките в родилния дом или болницата (20%). Влияние оказват още близките и семейството (19,5%), онлайн родителските форуми и общности (близо 15%). За разлика от тях, социалните мрежи и инфлуенсърите се посочват като водещ фактор едва от 6,2% от анкетираните. Данните още веднъж потвърждават, че експертният съвет остава най-силният ориентир за родителите по отношение на решенията, свързани с грижата за техните деца.

Качествената част на изследването показва, че зад избора на родителите стоят не само рационални аргументи, но и усещането за сигурност и спокойствие. Най-често посочваните асоциации с DEVIN Изворна са „подходяща още от първите дни“, „чиста“, „нежна“ и „препоръчана от лекар“. За много родители изборът на вода е израз на доверие и увереност, че дават най-доброто за своето дете.