След успешния старт: МЦ "Афродита" и Memorial Hospital Group обявиха нова дата за общи консултации

На снимката: Д-р Андрей Минчев и д-р Али Осман Кюнджукоглу

След успешното провеждане на първите съвместни консултации между Медицински център „Афродита“ – София и Memorial Hospital Group – Истанбул, беше насрочена нова дата за срещи с пациентите – 18 юли 2026 г.

Интересът към инициативата се оказа по-висок от очаквания. По време на първия консултативен ден десетки семейства получиха възможност техните случаи да бъдат разгледани съвместно от български и международни специалисти. Част от пациентките вече са започнали подготовка за лечение, а други са избрали да продължат своята терапия в следващите месеци.

Екипът на инвитро отдел на МЦ "Афродита" и д-р Али Осман от Memorial Hospital Group – Истанбул

Консултациите се провеждат с участието на д-р Андрей Минчев, репродуктивен специалист в МЦ „Афродита“, д-р Али Осман Кюнджукоглу, директор на IVF отделението на Memorial Hospital Bahçelievler – Истанбул, както и на главния ембриолог Георги Дойчев. Форматът дава възможност сложните клинични случаи да бъдат обсъждани съвместно от екипи с различен международен опит.

Според специалистите именно подобен модел на професионално сътрудничество позволява на пациентите да получат второ експертно мнение и достъп до съвременни методи в репродуктивната медицина, без да се налага да пътуват извън България.

От Медицински център „Афродита“ посочват, че основната цел на партньорството е внедряването на международни добри практики в ежедневната работа на лечебното заведение и разширяването на възможностите за българските пациенти чрез обмен на знания и клиничен опит със специалистите от Memorial Hospital Group.

„Вярваме, че съчетаването на международния опит с работата на българските специалисти дава възможност пациентите да получат най-доброто решение за своя случай, без да напускат страната“, коментират от лечебното заведение.

Новият консултативен ден ще се проведе на 18 юли 2026 г. в София. По време на срещите ще бъдат обсъждани случаи на репродуктивни затруднения, неуспешни инвитро процедури, повтарящи се имплантационни неуспехи, намален яйчников резерв, мъжки фактор на безплодието, както и необходимост от второ експертно мнение.

От лечебното заведение съобщават, че записванията вече са започнали, а свободните часове са ограничени.

Темата за семействата с репродуктивни проблеми , придобива все по-голямо значение на фона на задълбочаващата се демографска криза в България. По данни на Националния статистически институт през последните години броят на живородените деца продължава да намалява, а средният брой деца на една жена остава значително под нивото, необходимо за естествено възпроизводство на населението. През 2025 г. този показател е около 1,63 деца на жена, докато за запазване на числеността на населението са необходими приблизително 2,1 деца. (infobusiness.bcci.bg)

В същото време Световната здравна организация определя безплодието като заболяване, което засяга приблизително един на всеки шест души в световен мащаб в определен етап от живота им. Това означава, че все повече български семейства се нуждаят от специализирана репродуктивна помощ и достъп до висококвалифицирани специалисти. В този контекст инициативи, които обединяват опита на български и международни екипи, могат да разширят възможностите за диагностика и обсъждане на сложни клинични случаи, без пациентите да бъдат принудени да търсят консултации в чужбина.

Според специалисти подобни професионални партньорства имат значение не само за отделните семейства, но и за развитието на репродуктивната медицина у нас. Обменът на знания, внедряването на съвременни методи и съвместното обсъждане на сложни случаи създават условия българските пациенти да получават лечение, съобразено с международните стандарти.

Записване за консултация на 18.07 става на телефон:

☎️ 02/806 0060

Адрес на МЦ Афродита – гр. София ,ул. Хенрик Ибсен 15

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