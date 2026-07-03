Тъканна банка Future Health спасява животи

62% от освободените проби - кръв от пъпна връв, са били използвани за лечение на членове на семейството

38% са използвани за лечение на самите деца

Световният гигант Future Health, чийто представител в България е Медицински център "Афродита", обяви преди дни, че e преминал 3000 успешно освободени тъканни проби от своите лаборатории в трансплантационни центрове и други здравни институции. 62 % от освободените проби - кръв от пъпна връв, са били използвани за лечение на членове на семейството. (алогенни), 38% са използвани за лечение на самите деца (автоложни).

Историята на Future Health започва през 2002 година. Тогава се създава първата частна акредитирана тъканна банка в Европа, базирана в Нотингам. От този момент растежът е постоянен. Компанията прави втора лаборатория в Нотингам, за да увеличи капацитета и сигурността. През 2010 г. е наградена от кралицата на Великобритания Елизабет II, а през 2011 г . директорът Роджър Денти е награден с МБА от самата кралица.

Развитието продължава чрез отварянe на лаборатория в Швейцария през 2012 г.

2020 Future Health придобива американската Bioeden - наѝ-голяма тъканна банка в света за съхранение на стволови клетки от млечен зъб. Преди това, през 2018 г., британската Bioeden става част от фирмената структура на Future Health. Наскоро бе открита и супер луксозна лаборатория в Дубай.

У нас най-голямата британска биобанка започва дейност през 2010 година чрез нейния представител н България Медицински център "Афродита". Много бързо това става любимият център на майките. По официални данни на Изпълнителната агенция по трансплантации над 50% от съхранените проби от български семейства са във Future Health, а останалите са разпределени в другите 9 тъканни банки.

Какво различава Future Health?

Няма тъканна банка с опит на приложение на съхранен генетичен материал както Future Health. На някои им липсват акредитации, на други съоръжения и опит. Факт е, че десетки са освободените проби от частните тъканни банки с изключение на Future Health, която вече е надминала невероятното число 3000.

Може би това е причината българските семейства масово да избират за своята инвестиция в здраве именно Future Health.

Future Health е в тясно сътрудничество у нас в последните 15 години с британското посолство. Силно се надявам, че това ще бъде продължение на едно ползотворно партньорство и очаквам с нетърпение да работим заедно отново в бъдеще, каза британският посланик Натаниъл Копси за Future Health като най-голямата тъканна банка във Великобритания и една от най-големите в смета.

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