Всичко по темата МЦ Афродита

Тъканна банка Future Health спасява животи
Световният гигант преди броени дни обяви, че e преминал 3000 успешно освободени проби от своите лабо...
Следете всички новини, анализи и коментари по темата МЦ Афродита. Събрахме водещите материали и най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Световният гигант преди броени дни обяви, че e преминал 3000 успешно освободени проби от своите лабо...
Основната цел на партньорството е внедряването на международни добри практики
Зад всяка съхранена проба стоят високи технологични стандарти и понякога – шанс за живот
Това е важна стъпка за развитието на репродуктивната медицина в България, каза д-р Андрей Минчев
Екипът от репродуктивни специалисти – д-р Лилия Димитрова, д-р Анна Белчева и д-р Андрей Минчев, е с...
Д-р Лилия Димитрова обявена за инвитро специалист № 1
Конференцията се проведе под патронажа на посланик Натаниъл Копси
Лектори бяха световно признати специалисти
Най-голямата клиника за регенеративната медицина е в челните позиции успеваемост на инвитро процедур...