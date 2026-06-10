От родилната зала до животоспасяваща трансплантация: Какво се случва със стволовите клетки след раждането?

Все повече родители избират да съхранят стволови клетки при раждането, но малцина знаят какъв е пътят на пробата и как тя може да бъде използвана години по-късно.
В последните години съхранението на стволови клетки се превърна в една от най-обсъжданите теми сред бъдещите родители. За едни това е допълнителна сигурност за бъдещето на детето, а за други – възможност, която никога няма да бъде използвана.
Истината е, че зад всяка съхранена проба стои дълъг процес, високи технологични стандарти и понякога – шанс за живот.
Но какво всъщност се случва със стволовите клетки след раждането?
Всичко започва в първите минути след появата на бебето
Стволовите клетки се събират непосредствено след раждането от кръвта и тъканта на пъпната връв.
Процедурата е напълно безопасна както за майката, така и за новороденото и не променя по никакъв начин нормалния ход на раждането.
Това е единственият момент в живота, в който тези ценни клетки могат да бъдат събрани по естествен начин.
След вземането пробата се поставя в специализиран комплект и започва нейното пътуване към лабораторията.
От България до една от най-големите биобанки в света
Пробите, съхранявани чрез Future Health, се транспортират до високотехнологични лаборатории, където преминават през серия от изследвания, проверки за качество и обработка.
Future Health е първата частна акредитирана банка за съхранение на стволови клетки в Европа и днес е сред най-големите тъканни банки в света.
Компанията разполага с лицензирани лаборатории във Великобритания, Швейцария, Обединените арабски емирства и САЩ и е носител на множество международни отличия за качество и успешно извършени трансплантации.
След обработката пробите се съхраняват при специални условия в криогенни контейнери, които гарантират тяхната дългосрочна жизнеспособност.
Как една проба може да спаси живот години по-късно?
За повечето семейства съхранените стволови клетки остават своеобразна биологична защита за бъдещето.
Но понякога настъпва момент, в който те са необходими.
Само през последните години Future Health е освободила над 3000 проби за лечение и трансплантации по света – реални случаи, при които съхранените клетки са били използвани в медицинската практика.
Сред тях са пациенти с тежки заболявания на кръвта, имунни нарушения, метаболитни заболявания и някои онкологични заболявания.
Когато надеждата се превръща в реалност
Наскоро международните медии разказаха историята на малката Ананя, диагностицирана с Бета Таласемия – тежко генетично заболяване на кръвта.
След раждането на второто си дете родителите вземат решение да съхранят стволови клетки във Future Health. Години по-късно именно тази проба е използвана за успешна трансплантация, която променя живота на детето.
Подобен случай беше реализиран и при българско семейство, чиято съхранена проба бе успешно освободена за трансплантация в Италия.
Тези истории показват реалната стойност на съхранените клетки и причината все повече родители да разглеждат тази възможност като инвестиция в бъдещето на своето семейство.
При какви заболявания се използват стволови клетки?
Днес стволовите клетки намират приложение при лечението на десетки заболявания, сред които:
генетични заболявания на кръвта;
таласемии;
левкемии;
имунни дефицити;
метаболитни заболявания;
някои форми на рак.
Специалистите подчертават, че медицината непрекъснато разширява възможностите за приложение на клетъчните терапии, а научните разработки в тази област се развиват с изключително бързи темпове.
Повече от съхранение – спокойствие за бъдещето
В България Future Health се представлява от МЦ Афродита, който през годините се утвърди като лидер в областта на съхранението на стволови клетки.
Според експертите най-голямата стойност на тази услуга е, че дава възможност за избор в бъдеще – възможност, която съществува само ако клетките са събрани и съхранени навреме.
Защото понякога най-важното решение за здравето на едно дете се взема още в първите минути след неговото раждане.
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