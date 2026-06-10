От родилната зала до животоспасяваща трансплантация: Какво се случва със стволовите клетки след раждането?

Все повече родители избират да съхранят стволови клетки при раждането, но малцина знаят какъв е пътят на пробата и как тя може да бъде използвана години по-късно.

В последните години съхранението на стволови клетки се превърна в една от най-обсъжданите теми сред бъдещите родители. За едни това е допълнителна сигурност за бъдещето на детето, а за други – възможност, която никога няма да бъде използвана.

Истината е, че зад всяка съхранена проба стои дълъг процес, високи технологични стандарти и понякога – шанс за живот.

Но какво всъщност се случва със стволовите клетки след раждането?

Всичко започва в първите минути след появата на бебето

Стволовите клетки се събират непосредствено след раждането от кръвта и тъканта на пъпната връв.

Процедурата е напълно безопасна както за майката, така и за новороденото и не променя по никакъв начин нормалния ход на раждането.

Това е единственият момент в живота, в който тези ценни клетки могат да бъдат събрани по естествен начин.

След вземането пробата се поставя в специализиран комплект и започва нейното пътуване към лабораторията.

От България до една от най-големите биобанки в света

Пробите, съхранявани чрез Future Health, се транспортират до високотехнологични лаборатории, където преминават през серия от изследвания, проверки за качество и обработка.

Future Health е първата частна акредитирана банка за съхранение на стволови клетки в Европа и днес е сред най-големите тъканни банки в света.

Компанията разполага с лицензирани лаборатории във Великобритания, Швейцария, Обединените арабски емирства и САЩ и е носител на множество международни отличия за качество и успешно извършени трансплантации.

След обработката пробите се съхраняват при специални условия в криогенни контейнери, които гарантират тяхната дългосрочна жизнеспособност.

Как една проба може да спаси живот години по-късно?

За повечето семейства съхранените стволови клетки остават своеобразна биологична защита за бъдещето.

Но понякога настъпва момент, в който те са необходими.

Само през последните години Future Health е освободила над 3000 проби за лечение и трансплантации по света – реални случаи, при които съхранените клетки са били използвани в медицинската практика.

Сред тях са пациенти с тежки заболявания на кръвта, имунни нарушения, метаболитни заболявания и някои онкологични заболявания.

Когато надеждата се превръща в реалност

Наскоро международните медии разказаха историята на малката Ананя, диагностицирана с Бета Таласемия – тежко генетично заболяване на кръвта.

След раждането на второто си дете родителите вземат решение да съхранят стволови клетки във Future Health. Години по-късно именно тази проба е използвана за успешна трансплантация, която променя живота на детето.

Подобен случай беше реализиран и при българско семейство, чиято съхранена проба бе успешно освободена за трансплантация в Италия.

Тези истории показват реалната стойност на съхранените клетки и причината все повече родители да разглеждат тази възможност като инвестиция в бъдещето на своето семейство.

При какви заболявания се използват стволови клетки?

Днес стволовите клетки намират приложение при лечението на десетки заболявания, сред които:

генетични заболявания на кръвта;

таласемии;

левкемии;

имунни дефицити;

метаболитни заболявания;

някои форми на рак.

Специалистите подчертават, че медицината непрекъснато разширява възможностите за приложение на клетъчните терапии, а научните разработки в тази област се развиват с изключително бързи темпове.

Повече от съхранение – спокойствие за бъдещето

В България Future Health се представлява от МЦ Афродита, който през годините се утвърди като лидер в областта на съхранението на стволови клетки.

Според експертите най-голямата стойност на тази услуга е, че дава възможност за избор в бъдеще – възможност, която съществува само ако клетките са събрани и съхранени навреме.

Защото понякога най-важното решение за здравето на едно дете се взема още в първите минути след неговото раждане.

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