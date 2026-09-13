Тъканна банка Future Health спасява животи
Световният гигант преди броени дни обяви, че e преминал 3000 успешно освободени проби от своите лаборатории
Следете всички новини, анализи и коментари за Стволови Клетки. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Световният гигант преди броени дни обяви, че e преминал 3000 успешно освободени проби от своите лаборатории
Зад всяка съхранена проба стоят високи технологични стандарти и понякога – шанс за живот
Това е важна стъпка за развитието на репродуктивната медицина в България, каза д-р Андрей Минчев
Успешна трансплантация в Италия доказва реалната сила на съхранението на стволови клетки
3000 успешно изпратени проби за трансплантация от най-голямата тъканна банка у нас – Future Health
Проверете дали компанията не е купувана или препродавана, има ли акредитация и опит
МЦ "Афродита" представлява най-голямата тъканна банка у нас - Future Health, смятана за еквивалент на качество
Първият етап от тестовете за новия медикамент вече е завършен успешно
Всяко второ българско семейство избира лидера в регенеративната медицина
На пазара ще останат само големите международни акредитирани тъканни банки, казва Вили Пеева
Оборудването и качеството на медицинската ни услуга са на световно ниво, казва един от най-добрите специалисти в България д-р Антон Баев
Около 800 са терапевтично възстановителните приложения, има 1300 клинични проучвания, оценяващи използването им, казва Вили Пеева
Британският гигант "Future Health" biobank придоби “BioEden”
Прилагат се и при лечение на критично болни от COVID-19
Всяка трета майка иска чудото на генетиката
Миниатюрното функциониращо сърце е получено с помощта на стволови клетки
Ще присаждат пак стволови клетки на пилота
Важно е процедурата да се извършва само от лицензирана лаборатория
Учени от няколко страни са обединили сили и вече дават надежда за най-тежко болните
Приложението на стволовите клетки се увеличава всеки изминал ден, давайки едновременно огромни надежди за лечение на все повече болести една от тях се...