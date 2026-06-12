От родилната зала до животоспасяваща трансплантация: Какво се случва със стволовите клетки след раждането?
Зад всяка съхранена проба стоят високи технологични стандарти и понякога – шанс за живот
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Зад всяка съхранена проба стоят високи технологични стандарти и понякога – шанс за живот
Успешна трансплантация в Италия доказва реалната сила на съхранението на стволови клетки
3000 успешно изпратени проби за трансплантация от най-голямата тъканна банка у нас – Future Health
Пореден национален приз във витрината на най-големия регенеративен център у нас
Пореден национален приз във витрината на най-добрата клиника у нас
Всяко второ българско семейство избира лидера в регенеративната медицина
На пазара ще останат само големите международни акредитирани тъканни банки, казва Вили Пеева
Британският гигант "Future Health" biobank придоби “BioEden”
Когато става въпрос за опазване здравето на вашето бебе, не може да има компромиси
Вижте новостите в диагностиката, лечението и ваксините
Първата частна акредитирана банка в Европа за съхранение на стволови клетки. Единствената банка, наградена за изключителни постижения от кралицата на...