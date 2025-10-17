Д-р Лилия Димитрова от МЦ “Афродита”: Да създаваш живот е магия. Щастлива съм, че участвам в нея

Д-р Лилия Димитрова от МЦ “Афродита”, носител на с наградата “Най-добър инвитро специалист в България”

Д-р Лилия Димитрова е сред водещите специалисти по акушерство, гинекология и репродуктивна медицина в България. Те е с една от най-високите успеваемости, реализирани от инвитро процедури. Д-р Димитрова е топ специалистът по инвитро и репродуктивна медицина на Медицински център „Афродита“ – клиниката с най-голяма успеваемост на инвитро процедурите у нас и на Балканите.

Д-р Димитрова бе отличена с наградата „Най-добър инвитро специалист в България“ на GRAZIA Mother & Kids Аwards 2025, защото д-р Димитрова не просто „помага на жени да забременеят“ – тя влиза в най-чувствителните зони на човешката мечта и я превръща в реалност, благодарение на наука, съпричастност и непоклатима отдаденост.

- Д-р Димитрова, какви са най-големите митове и заблуди, които срещате сред пациентите по отношение на инвитро процедурите?

- Темата за митовете и заблудите около инвитро процедурите е изключително важна, тъй като те често предизвикват неоснователен страх у пациентите.

Една от най-разпространените заблуди е свързана с хормоналната стимулация и рисковете, които тя крие за развитие на рак - рак на гърда, яйчници и матка. Съвременните проучвания сочат, че рискът от рак не нараства при жени, подложени на хормонална стимулация в рамките на инвитро лечение.

Друг мит са нереалистичните очаквания за 100% шанс за забременяване след инвитро процедура. Винаги обяснявам на моите пациенти, че ние хората сме с ниска репродукция, а успеваемостта варира според възрастта на жената, диагнозата, броя процедури и други фактори. Дори при млади жени и оптимални условия шансът за успех на цикъл е около 30-40 %.

Много често консултирам пациентки, които смятат, че инвитрото е само за жени над 40 години. Заблудата е, че към инвитро се насочват по-възрастни пациентки, а реалността е, че инвитро лечението е подходящо за жени на различна възраст в зависимост от причината на стерилитета. Истина е и фактът, че шансовете за забременяване със собствени яйцеклетки над 40 години са доста ниски.

Съществува и страх, че инвитро бебетата не са „истински“ деца. Това е етично и емоционално натоварено погрешно схващане. Децата родени след инвитро са деца като всички други-заченати от сперматозоид и яйцеклетка, с любов, желание и усилие.

- Вие сте придобили и квалификация по “Здравен мениджмънт”. Как Ви помага това в ежедневната работа с пациенти и екипи?

- Всяка една квалификация или обучение ни помага да се справяме с казуси и трудности в ежедневната практика. Моята квалификацията по „Здравен мениджмънт“ е солидна основа по-добре да организирам работата си, така че, пациентите да се чувстват по-информирани и подкрепени, а също и за въвеждането на политики, които подобряват качеството на обслужването и намаляват стреса на пациентите по време на лечението. Не на последно място е и изграждането на ефективна комуникация и мотивация в екипа на МЦ „Афродита“, където работя.

- Какви съвети бихте дали на двойки, които обмислят инвитро, но се страхуват да направят първата крачка?

- Бих искала да вдъхна кураж на все повечето младите хора, които имат репродуктивни затруднения, да не се страхуват и да търсят решение на проблема безплодие. Решението е избор на добър инвитро специалист и репродуктивна клиника за професионална консултация и компетентен съвет, точна диагноза и адекватна терапия. При пациентите, при които инвитро процедурата се оказва единствен вариант за забременяване, да се насочат към нея без отлагане, с позитивизъм и доверие в лекаря и екипа ембриолози. Тогава щастието се случва.

- Според Вас какво е бъдещето на репродуктивната медицина в България? В каква посока трябва да се развива?

- България е изправена пред тежка демографска криза, което прави темата за репродуктивното здраве много актуална. Нараства информираността и приемането на асистирани методи като възможност за лечение, особено сред младите семейства.

Държавната подкрепа за финансиране на инвитро процедури е чрез Център за асистирана репродукция, който подпомага двойки с репродуктивни проблеми, но нуждите все още надвишават възможностите. Очаква се разширяване на критериите за подпомагане и евентуално включване на повече процедури в здравноосигурителния пакет.

Бъдещето на репродуктивната медицина в България изглежда обнадеждаващо. Няколко тенденции и перспективи: Изкуственият интелект ще навлиза все повече в практиката. В IVF технологиите се очаква увеличаване на успеваемостта чрез използване на по- прецизни техники като генетичния предимплантационен скрининг, също така приложението на ембриоскопа като метод за по-прецизна оценка на развитието на ембрионите. Замразяването на яйцеклетки и ембриони ще става все по-достъпно и по-широко приложимо, не само за пациентки с онкологични заболявания, но и за жени, които желаят да отложат бременност. Сурогатното майчинство не е легализирано в България, но напоследък нараства дебатът за регулация.

- Какво Ви вдъхновява всеки ден в работата Ви като акушер-гинеколог и специалист по репродуктивна медицина?

- Всяка жена, всяко семейство, което прекрачва прага на кабинета ми, носи със себе си мечта - понякога крехка, понякога почти изгубена, но винаги дълбоко истинска. Да бъда част от пътя им и да създавам нов живот е истинско вълшебство, а аз съм щастлива, че участвам в тази магия.

Вдъхновява ме и моментът, в който новината за успешна бременност променя всичко-тишината се превръща в сълзи от радост, а погледите от отчаяние - в благодарност. Неописуемо е и удовлетворението от щастието, което съм донесла на всяка двойка, когато доведат мъничето с чаровната усмивка. Тези мигове ми напомнят защо избрах този път и защо си струва да давам най-доброто от себе си всеки ден.

- Какво Ви вдъхнови да изберете медицината, а по-късно да се посветите на репродуктивната медицина?

- Още като дете медицината ме вдъхновяваше със своята сила да променя животи. За мен тя не беше просто професия, чувствах я като призвание, като вътрешна потребност да бъда опора на хората в най-уязвимите им моменти. Избрах медицината, защото исках да лекувам тялото и душата и да давам надежда.

Пътят ми към репродуктивната медицина дойде по-късно, когато започнах да работя в една от водещите инвитро клиники в София. Виждах какво изпитание е борбата с безплодието – физическо, емоционално, психологическо. Срещах много жени и двойки, за които желанието да имат дете бе по-силно от всичко. Тези първи срещи ще помня завинаги. Решимостта на пациентките, болката им, но и щастието, когато усилията се увенчаят с успех, ме докоснаха дълбоко.

Вярвам, че в сферата на репродуктивната медицина човек не просто лекува - той дава живот, изгражда семейства и дарява смисъл. За мен репродуктивната медицина е съчетание от наука, съпричастност и човечност.

- Помните ли момента, в който за първи път помогнахте на семейство да сбъдне мечтата си за дете? Какво изпитахте тогава?

- Разбира се - това е един от онези моменти, които остават завинаги в съзнанието и сърцето. Първото семейство, на което помогнах да сбъдне мечтата си за дете, беше преминало през години на разочарования и неуспехи. Когато видяхме малката точица на ехографа, очите им се напълниха със сълзи - но този път от щастие. Тогава изпитах нещо, което трудно се описва с думи - радост и истинско удовлетворение. Осъзнах, че не просто съм извършила медицинска процедура, а съм допринесла за създаването на нов живот. В този миг почувствах колко дълбок смисъл има в професията на репродуктивния специалист.

- Ако можехте да дадете един съвет на младите лекари, които тепърва навлизат в професията, какъв би бил той?

- Моят вдъхновяващ, човечен и професионален апел е: Бъдете добри лекари - професионалисти, усъвършенствайте се теоретически и практически, но никога не забравяйте, че зад всяко име на листа стои съдба, надежда и болка. Научете се да бъдете търпеливи, последователни и състрадателни - това е силата, която изгражда истинския лекар. И понякога най-голямото лекарство не е процедурата или операцията, а начинът, по който изслушвате пациентите и вярвате в тях.

