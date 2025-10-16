Hot Pot - новата световна гастромания вече завладява и България

След сушито и корейското BBQ, новата световна мания има име - Hot Pot. Традиционният азиатски ритуал, при който хората готвят заедно на масата, вече набира скорост и в България. Все повече гурме любители търсят преживяване, което обединява вкусовете, социалната атмосфера и изкуството на споделената храна.

Световният възход на „горещия съд“

Hot Pot (или „горещ съд“) е древен китайски начин на готвене, при който в центъра на масата се поставя врящ бульон, а гостите сами добавят месо, морски дарове, зеленчуци, тофу, нудли и подправки. Форматът, съчетаващ ритуал, интеракция и вкус, се превърна в глобален феномен – от Азия до Америка и Европа.

Според международни анализи, пазарът на Hot Pot ще достигне 15,8 милиарда долара до 2033 г., растейки с над 6,5% годишно. Популярни разновидности като Sichuan Hot Pot, японското Shabu-Shabu, корейското Jeongol и тайландското Suki вече присъстват в менюто на модерните ресторанти по света.

Експерти в гастрономията определят тази тенденция като символ на „новата социалност в храненето“ – преживяване, което замества класическата вечеря с интерактивна и обща трапеза.

Българският вкус към споделеното хранене

Вълната достигна и България, където първите Hot Pot вечери и брънчове се превръщат в ново градско преживяване. Сред пионерите у нас е ресторант Mizu Sofia, който се намира в центъра на столицата и вече предлага Hot Pot брънч всяка неделя. Менюто включва ароматен бульон, Wagyu телешко, скариди, „стъклени“ нудли, азиатски гъби и свежи зеленчуци, а акцентът е върху ритуала на споделеното готвене.

„Hot Pot е най-социалният формат в модерната кухня и пример за това как храненето се превръща в преживяване. Видяхме как хората се връщат именно заради това усещане да готвят заедно и да експериментират. След сушито и корейското BBQ, Hot Pot е следващата логична стъпка и в България“, казва Димитър Добрев, съосновател на Mizu Sofia. По думите му първите събития са били разпродадени за часове, което показва, че българската публика е готова за новия кулинарен ритуал.

Споделената трапеза като културно преживяване

Готвенето пред очите на гостите и съвместното приготвяне на храната превръща Hot Pot не просто в тенденция, а в културен мост между Изтока и Запада. Форматът носи усещане за близост и споделяне, а в забързаното ежедневие именно това търси модерният градски човек – вкус, общуване и момент, който се преживява, а не просто се сервира. В този смисъл Hot Pot не е просто мода, а знак, че храната отново се завръща в центъра на човешкото общуване – и то с аромат на бульон, джинджифил и добра компания.

