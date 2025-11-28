Колко пъти седмично трябва да ядете риба? Диетолог даде отговор

Мазната риба е добър източник на омега-3 мастни киселини, но това не означава, че трябва да ядете даровете на морето всеки ден.

Диетологът Грейс Десрокъс отговори на въпроса колко често човек трябва да яде риба, за да си набави омега-3 мастните киселини, от които тялото се нуждае. Специалистката обясни, че

омега-3 мастните киселини са важни, защото човешкото тяло не ги произвежда самостоятелно.

Омега-3 мастните киселини помагат за намаляване на възпалението, понижаване на нивата на триглицеридите и поддържане на здравословно кръвно налягане чрез поддържане на артериалната еластичност. Омега-3 мастните киселини подхранват сърцето, помагайки за предотвратяване на състояния като атеросклероза и сърдечно-съдови заболявания.

Мазната риба е най-лесният начин да си набавите омега-3 мастни киселини, но

има и отлични растителни източници като смляно ленено семе, соя, семена от чиа и орехи.

Американската сърдечна асоциация препоръчва консумацията на около две порции мазна риба от по 100 грама седмично. Това осигурява постоянен източник на есенциални омега-3 мастни киселини, които играят ключова роля за здравето на сърцето, мозъка и очите.

Кои риби съдържат много омега-3 мастни киселини : сьомга, скумрия, аншоа, сардини и херинга.

„Ако обичате сьомга, искате да я ядете и я ядете два пъти седмично, бих ви насърчила да продължите да го правите“, казва диетологът.

Какво да правите, ако не харесвате риба?

Консумацията на риба не само ви осигурява омега-3 мастни киселини, но и висококачествен протеин, малко витамин D, селен и други полезни за сърцето хранителни вещества, които добавките никога не могат да възпроизведат напълно.

Въпреки това добавките с омега-3, като рибено масло или масло от водорасли за вегани, могат да бъдат полезни за тези, които не ядат риба. Търсете поне 500-1000 милиграма омега-3 мастни киселини на порция, която може да бъде една или две таблетки.

