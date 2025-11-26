Признават мигрената за хронична болест. Промените

Един от бичовете на 21 век - мигрената, ще бъде призната за хронична болест. Хората с мигрена ще могат да бъдат диспансеризирани и така ще получат достъп до регулярно медицинско наблюдение, предвиждат промени в пакета от дейности, поемани от здравната каса и предложени за обществено обсъждане. Сега няма ред за проследяване състоянието на тези пациенти, което води до самолечение, злоупотреба с лекарства и използване на симптоматична терапия, което превръща епизодичната мигрена в хронична, пишат експертите от Българското дружество по неврология в мотивите към предложението.

Мигрената засяга основно пациенти в активна възраст и представлява сериозен проблем за обществото предвид медицинската и социално икономическа значимост. Заболяването оказва значително отрицателно въздействие върху качеството на живот, свързано със здравето и може да засегна функцията на индивида в професионален и социален аспект, пише "Сега".

Мигрената е на едно от първите места в света като причина за инвалидност не само при възрастните, но и при юношите, пише в мотивите. С диспансерното наблюдение на тези пациенти от лекар с придобита специалност по нервни болести ще стане възможно да се прилага ранна терапия и да се ограничат страничните действия от дълготрайното приемане на медикаменти, намаляване на разходите за лечение, в т. ч. намаляване на директните и индиректните разходи.

