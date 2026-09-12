Ето кой чай спасява от пролетна умора и главоболие
Полезен е и за храносмилането и елиминира токсините
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Полезен е и за храносмилането и елиминира токсините
Науката преобръща представите за болестта
Мигрената засяга основно хора в активна възраст
Много е важно да внимавате какво ядете
Изобретението може да бъде в помощ на много хора
То облекчава болката при някои страдащи от мигрена само за 15 минути
Най-разпространеният вид главоболие често започва още в пубертета
Страдащите от мигрена трябва пият по-малко от две чаши кафе на ден
Стресът я отключва, бич е за хората между 20 и 40 г.Внимавайте с аналгетиците, предупреждава доц. Олга Григорова Продължителното и силно главоболие м...
Замайване, замъглено зрение и мигрена я издават, обяснява психологът Пенка Койчева
Автоматът за минерална вода в офиса може да е най-доброто място за клюки, но не и най-добрият вариант за утоляване на жаждата. Изследване, публикуван...