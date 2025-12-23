Теодора Духовникова за 2025 година: За смисъла, сцената и каузите без компромиси

2025 година беше силна, динамична и наситена със смисъл за Теодора Духовникова – както на сцената и екрана, така и извън тях. Година на признание, пълни зали и проекти, които срещат изкуството с публиката по истински начин. Но наред с професионалните успехи, тя остава последователна и в каузите, зад които застава – защото за нея отговорността към бъдещето не е абстрактно понятие, а личен избор.

Една от тези каузи е кампанията „Без компромиси“, насочена към предотвратяване на достъпа на непълнолетни до тютюневи и никотинови продукти. Теодора, заедно с Ники Кънчев и кардиологът д-р Танер Шахин са посланици на кампанията. „Категорична съм, че когато говорим за здравето и бъдещето на децата компромиси не могат да се правят“, споделя актрисата. Със същата отдаденост, с която работи върху сценичните и екранните си роли, тя говори и за нуждата от осъзнатост, разговор и личен пример.

Каква беше за теб 2025-а? С кои проекти ще я запомниш?

С излъчването на нашия сериал „Те, вълните“, в който с Койна Русева сме и част от продуцентския екип, с хубавите думи, които толкова много зрители ни писаха, с наградата „Златна роза“, която този мини сериал получи. Ще запомня тази година и с двете препълнени зали 1 на НДК с „Поетите“, с изключително интересните ни репетиции в Народния театър с Ивица Булян – едно от знаковите европейски имена в режисурата – и работата му с нас по пиесата „Глембаеви“. С препълнените зали в София и страната с любимата ми пиеса „Това не го казвай“.

Какво не успя да осъществиш през последните 12 месеца, а ти се искаше?

Всичко, което исках да се случи през тази година, успях да го реализирам. Това чувство на удовлетвореност и благодарност е прекрасно.

Поставяш ли си цели за новата година? Как звучат целите ти за 2026-а?

Предстоят ми много вълнуващи и нови проекти, за които още не искам да говоря, но работя по тях и много се вълнувам.

Трендовете са преходни, но какво за теб е константа в живота и в работата?

Да правиш всичко с любов. И с отдаденост. Всичко. Само тогава то ти отвръща с успех. За мен е важно да съм вярна на разбиранията си за живота, да заставам зад смислени идеи и да ги реализирам с хора, в които вярвам и които уважавам.

Кои неща от 2025-а ще продължиш с енергия и през новата година?

Ще продължа с ангажираността си към каузи, свързани с достойното образование и здравето на децата в България - теми, които за мен не са абстрактни, а дълбоко лични. Вярвам, че бъдещето на едно общество се изгражда много по-рано, отколкото си мислим, и че възрастните носят отговорност не само да дават пример, но и да създават реална среда за избори без риск.

Затова ще продължа участието си в инициативи като „Без компромиси“ - кампания, която ясно заявява, че към здравето на децата не може да има отстъпки. Фактът, че толкова много непълнолетни имат лесен достъп до тютюневи и никотинови продукти, е тревожен и изисква реакция от родители, от институции и от цялото общество. За мен е важно да говорим с децата, да ги разбираме, а не да осъждаме грешките им. Само така можем да им дадем шанс да пораснат информирани, свободни и здрави. Това са каузи, които не приключват с една година - те се продължават с последователност, лична позиция и безкомпромисност там, където става дума за бъдещето.

