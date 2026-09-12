Теодора Духовникова: За смисъла, сцената и каузите без компормиси
Актрисата е категорична, че ще продължи да участва в инициативи като „Без компромиси“
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Актрисата е категорична, че ще продължи да участва в инициативи като „Без компромиси“
Компанията продължи да допринася за постигането на груповите цели чрез редица проекти, програми и инициативи
Лекции, инициативи и масови прояви напомнят, че здравето на сърцето е безценен капитал
Подпомагал е на много хора
Отделен е 1 милион за една от дейностите
Специална инициатива
30 "афроселища" ще бъдат построени в Русия
С различни инициативи под надслов "Свободни от пластмаса" в много градове на страната утре ще бъде отбелязан Международния ден за свят без пластмасови...
79% от продуктите на L'Oréal, имат подобрен социален или екологичен профил
Националното сдружение на общините в Република България работи върху създаването на Национален фонд за подкрепа на общинските политики за преодоляване...
И тази година бургаските читалища предвиждат редица инициативи и събития по случай националния празник - 3 март и годишнината от Освобождението на Бъл...
Емблематични сгради в София, Пловдив и Варна ще бъдат осветени в цветовете на Европейския съюз. Това са трите български града, избрани за европейски с...
За първи път тази година община град Добрич по повод деня на здравния работник - 7 април, ще стартира едноседмична кампания, която има за цел да подоб...
На 2 април отбелязваме Световния ден на информираност за аутизма. Информираността е средство, чрез което можем да променим живота на аутистичните личн...
„Готови сме да подкрепим всяка конкретна бизнес инициатива, с цел подпомагане на фирмите от двете страни да опознаят по-добре съществуващия потенциал...
На 5 октомври 2015 г. /понеделник/ от 09.30 часа инж. Николай Терзиев, кандидат на ГЕРБ за кмет на район „Триадица" ще проведе открита приемна с гра...
„Полицай за един ден", изработване на светлоотразителни ленти за малките пешеходци, конкурси за детска рисунка, различни прояви в училища и детски гра...
За поредна община Казанлък отличи най-добри младежки инициативи на 2014 г. На първо място бе класиран единодушно проект ,,Излъгал бурята" на Юнайтед а...
София. Днес е Световния ден за информираност за аутизма. По този повод тази вечер ще бъдат осветени в синьо средновековната кула в центъра на Враца и...