България в червено за Световния ден на сърцето

На 29 септември светът отбелязва най-важния мускул в човешкото тяло – сърцето. Маркираме 25-ата годишнина на Световния ден на сърцето, инициатива на Световната федерация по сърце, която призовава милиони хора и институции да предприемат действия за укрепване на сърдечно-съдовото здраве.

Национални инициативи за здраво сърце

У нас Денят се отбелязва с поредица от прояви. Дружеството на кардиолозите в България стартира „Седмица на сърцето в училище“, подкрепена от Министерството на здравеопазването и Министерството на образованието и науката. За втора поредна година кардиолози ще изнасят лекции пред ученици в повече от 60 училища, за да насърчават здравословен начин на живот и да изграждат навици за движение и балансирано хранене.

Предупреждението на кардиолозите

Пред Радио София проф. Иван Груев – бъдещ председател на Дружеството на кардиолозите – призова за промяна в ежедневието на българите. „Сърцето, заедно с мозъка, е един от най-съвършените органи… то няма заместник по никакъв начин през целия ни живот“, подчерта той.

Според него у нас масово се неглижират рискови фактори като високо кръвно налягане, холестерол, висока кръвна захар, наднормено тегло, обездвижване и тютюнопушене. „Безобразно много пушим в тази страна. Ако учим децата си да живеят здравословно, можем да отложим тези проблеми далеч във времето“, предупреди професорът.

Червени светлини и изкачване със сърце

За да напомни, че движението е живот, в 13 български града днес се провежда инициативата „Изкачи се с кардиолога си“ – символично изкачване на стълби в паркове и обществени зони, насочено към хора от всички възрасти. Вечерта знакови сгради в големите градове ще бъдат осветени в червено – ярък сигнал, че сърцето няма заместник и грижата за него е ежедневна мисия.

