Трима диетолози посочиха най-полезния хляб за сандвичи

Изборът на хляб в търговските вериги никога не е бил толкова богат, но именно това превръща покупката му в предизвикателство, особено когато става дума за хляб за сандвичи. Според публикация на Real Simple разнообразието често прикрива сериозни разлики в хранителната стойност на различните продукти – от полезни, богати на фибри варианти до хлябове, натъпкани с добавки, захар и сол.

Какво всъщност има в хляба

Диетолозите са категорични, че въпросът не е само в калориите. „Съставките и начинът на приготвяне са от решаващо значение при избора на хляб“, посочва диетологът Британи Браун. По думите й много от индустриалните хлябове съдържат консерванти, оцветители и добавки, които не носят хранителна стойност и чиято дългосрочна полза за здравето остава под въпрос.

На същото мнение е и нейната колежка Кейтлин Хипли, която съветва потребителите първо да четат етикета, а не да се водят от външния вид или цената.

Фибрите са по-важни от калориите

„Калориите не разказват цялата история“, обяснява Хипли. Тя подчертава, че при избора на по-здравословен хляб търси високо съдържание на фибри и минимално количество добавена захар. Според нея добрият хляб за сандвичи трябва да съдържа поне три грама фибри на порция, защото това подпомага засищането и ограничава апетита.

Научни данни, публикувани в Science Direct, показват, че фибрите като сложен въглехидрат помагат за по-добър контрол на кръвната захар и поддържат здравето на храносмилателната система. По-малкото захар в хляба означава и по-малко резки спадове на енергията и по-нисък риск от възпалителни процеси в организма.

Колкото по-кратък е списъкът със съставки, толкова по-добре

Британи Браун залага на максимално опростения състав. „За да се изпече хляб, са нужни зърно, вода, сол и понякога мая – всичко останало често е излишно“, отбелязва тя. Според публикации в Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics много от т.нар. „мистериозни съставки“ нямат достатъчно доказателства за дългосрочни ползи за здравето.

Един хляб не е идеален за всички

Диетологът Алексис Лоу напомня, че най-здравословният хляб е този, който отговаря на индивидуалните цели. Някои хора се нуждаят от по-нисък калориен прием, други – от повече фибри, а трети трябва да ограничат солта. Изследванията сочат, че прекомерната консумация на натрий за дълъг период може да повиши кръвното налягане и да натовари сърдечно-съдовата система.

Единодушното мнение на експертите

Въпреки индивидуалните нужди, трима диетолози са категорични, че 100-процентовият пълнозърнест покълнал хляб е най-добрият избор за сандвичи. „Той съдържа ценни витамини от група В, минерали като желязо, цинк, магнезий и фосфор, както и значително повече фибри“, обяснява Лоу. Причината е, че пълнозърнестият хляб запазва всички части на зърното – трици, зародиш и ендосперм – за разлика от белия хляб.

Данни от PubMed показват още, че този тип хляб има по-нисък гликемичен индекс, което означава по-стабилни нива на кръвната захар и енергия през деня. Редовната консумация на пълнозърнести храни е свързана и с по-нисък риск от хронични заболявания.

