Важно! Изтеглят от пазара лекарства с тази опасна съставка

Комитетът по безопасност ( PRAC ) на Европейската агенция по лекарствата (EMA) препоръча лекарства, съдържащи левамизол, да бъдат изтеглени от пазара на ЕС. Това е следствие от преглед в целия ЕС, който заключи, че ползите от тези лекарства вече не надвишават рисковете от тях при лечение на инфекции с паразитни червеи при възрастни и деца, съобщава "Блиц".



Още през септември EMA започна преглед за безопасността на лекарствата, съдържащи левамизол.



Прегледът потвърди, че левкоенцефалопатията е рядък, но сериозен страничен ефект на левамизол. Левкоенцефалопатията уврежда бялото вещество на мозъка, което е изградено от нервни влакна, покрити с миелин - защитен слой, който позволява ефективна комуникация между различните части на мозъка. Това състояние може да бъде изтощително и животозастрашаващо, особено ако не се лекува, а диагнозата му е сложна, информират от Агенцията.



Информацията, прегледана от PRAC, показа, че левкоенцефалопатията може да се появи след еднократна доза левамизол и че симптомите могат да се развият до няколко месеца след лечението. Прегледът не идентифицира никакви мерки за намаляване на риска или група хора, които може да са изложени на по-висок или по-нисък риск. Освен това, в ЕС са разрешени и други лекарства за лечение на инфекции с паразитни червеи.

