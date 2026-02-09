Лекари бият аларма. Какво не стига

Още една новина около ваксините се коментира днес.

И тази година много деца и възрастни не успяха да се ваксинират срещу грип заради недостиг на ваксини. Ситуацията се повтаря, въпреки че нуждата от имунизация е все по-осезаема.

В опит да спести средства, държавата на практика харчи повече за лечение и последващи усложнения.

Всяка есен педиатри и общопрактикуващи лекари предупреждават за проблема, но сигналите им рядко водят до реални действия.

"Позамря антиваксърската кампания и 90% от родителите искат да защитят децата си. Грипната ваксина е само препоръчителна, но много хора вече са отворени за прилагането ѝ", казва педиатърът д-р Ива Станкова.

Тя посочва, че родителите предпочитат назалната ваксина, тъй като се прилага безболезнено, чрез впръскване в носа, понася се добре и почти не предизвиква нежелани реакции.

Според д-р Станкова търсенето е голямо, но доставките очевидно не са достатъчни. Вероятно причините са финансови и свързани с цената за вносителите.

"От моите пациенти само 3 двойки успяха да намерят назални ваксини за деца. Там, където не можехме да намерим, поставяхме инжекционни. Те имат много добър ефект и защитават. Ние не определяме коя да бъде ваксината или от коя фирма, просто трябва да си защитим децата. Важното е да я има и да е осигурена по програма", обясни семейният лекар д-р Гергана Николова.

"За пореден сезон бройките бяха крайно недостатъчни и за деца, и за възрастни. Много хора искат да си поставят ваксина, но не могат да намерят. Въпросът обаче не е само в това. За мен е необяснимо защо не се обхващат бременните жени, както е в много други държави в Европейския съюз. Когато една бременна се разболее, не е ясно дали няма да настъпят усложнения за нея или за плода", сподели д-р Николова.

Тя отбеляза, че когато в последните 3 месеца от бременността майката си постави ваксина, бебето е защитено в началото на живота си от грипни вируси.

Лекарят обяснява, че ако бъдещата майка се имунизира в последния триместър, новороденото получава защита срещу грип още в първите месеци от живота си.

"В момента има една ваксина, която е високодозова и за по-възрастни или хора със сериозни хронични заболявания, защото изгражда по-сериозен и траен имунитет. Тя тепърва ще се появи в страната. И колкото повече рискови групи обхванем, толкова по-малък ще е натискът в есенно-зимния сезон и по отношение на здравната система, и по отношение на страданията на хората. Грехота е да губим пациенти, само защото не са навършили 65 г. и не могат да бъдат включени в групата", добави д-р Николова пред "Труд".

